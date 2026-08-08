Equipo Outdoor 08 AGO 2026 - 13:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre el duelo que atraviesa, confesando que aún no lo ha superado pese al paso del tiempo

Inma Campano amplía su familia tras el fallecimiento de Luna: “No sé si ha sido buena idea”

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Inma Campano ha vuelto a abrirse en canal con sus seguidores, esta vez para hablar de un duelo que, según ella misma, "casi nadie" comprende del todo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que hace unos días defendió su forma de cuidar a sus mascotas tras varias críticas recibidas, ha compartido uno de sus vídeos más emotivos con sus seguidores.

En las imágenes, la andaluza combina recuerdos junto a Luna, su perrita, tumbada a su lado en la cama y abrazándola con cariño, con momentos mucho más recientes en los que aparece ya sola, llorando su ausencia y abrazando un peluche en su lugar.

“Es triste que este duelo lo vivan muchas personas completamente solas, porque no todo el mundo entiende el dolor que puede dejar la despedida de un animal”, ha escrito, recordando que en febrero ya compartió una desgarradora carta tras la muerte de Luna, a causa del síndrome de Addison que padecía. Muchos de sus seguidores le preguntan constantemente cómo ha conseguido superar la pérdida, pero Inma ha querido ser honesta al respecto.

"Tengo que deciros que no la he superado. Aunque pase el tiempo, no hay un solo día en el que no piense en ella y no llore por ella", ha confesado, dejando claro que el paso de los meses no ha suavizado el dolor tanto como muchos podrían pensar. La influencer ha cerrado su mensaje con unas palabras dirigidas directamente a su perrita: "Mamá te quiere, Luna. Estés donde estés".

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Entre los muchos mensajes de cariño que ha recibido, destacan los de Mahi Masegosa, con quien coincidió en 'En busca del Nirvana', que le ha escrito "Mucha fuerza, te queremos mucho", y los de Helena Arauz y Claudia Martínez, ambas también vinculada a 'La isla de las tentaciones', que le han dedicado un "eres tan fuerte" y un "te abrazo muy fuerte".

Decenas de seguidores también se han volcado en los comentarios, muchos de ellos compartiendo que se han sentido identificados con su historia tras haber vivido procesos similares con sus propias mascotas, dejándole todo tipo de mensajes de ánimo.

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Con este vídeo, Inma ha querido dar visibilidad a una realidad que, según ella, se vive muchas veces en silencio: el duelo por la pérdida de un animal, un tipo de dolor que no siempre recibe la misma comprensión que otras pérdidas, pese a ser igual de real para quienes lo atraviesan.