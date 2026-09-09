Noemí Salazar pide consejo tras el primer día de cole de su hijo: "Con todo el dolor de mi corazón, es lo mejor para él"
La exparticipante de 'Los Gipsy Kings', preocupada por la adaptación de su hijo a su primer día de colegio
Noemí Salazar reaparece tras dos semanas de inactividad y explica el motivo por el que ha estado desaparecida
Noemí Salazar y Antón Suárez están viviendo un momento lleno de emociones encontradas con el nuevo curso escolar, que supone el inicio de la educación infantil de su hijo. La exconcursante de 'GH VIP' y exparticipante de 'Los Gipsy Kings' ha compartido un emotivo vídeo en el que muestran cómo ha sido el primer día de colegio de Antoñito. Aunque solo es el periodo de adaptación, el momento ha sido un tanto agridulce para ellos por la manera en la que ha respondido el pequeño. Tanto, que les ha llevado a pedir ayuda y consejo a su comunidad.
La jornada comenzaba con ilusión. Durante el trayecto y los primeros minutos, el pequeño parecía entusiasmado al ver su nueva escuela y encontrarse con otros compañeros. El primer día constaba de tan solo una hora de clase. Al dejar al pequeño en la escuela, todo parecía fluir a la perfección y el más afectado era el padre. "Tu niño se hace grande. El niño tan feliz y el padre, mira...", comenta la creadora de contenido en el vídeo.
Pero al recogerle, todo había cambiado. Antoñito salía llorando desesperadamente. Las profesoras les explicaban a los padres que durante los primeros cuarenta y cinco minutos el niño estuvo tranquilo, pero en el último tramo comenzó a agobiarse, a "llorar con fuerza" y a llamar a su progenitor. Al verlos de nuevo a la salida, el pequeño se tiró de inmediato a los brazos de su padre, dejándoles con el corazón encogido.
Tanto es así, que la televisiva no ha podido ocultar lo preocupada que está por los próximos días: "Ahora me va a tocar a mí luchar con él y con el niño, porque Antón mañana seguramente no va a querer llevarle. Pero es que si no... la adaptación se acaba y entonces, ¿luego qué hacemos?". Pese al dolor que les ha causado ver llorar a su hijo, ambos coinciden en que no hay marcha atrás y que deben ser firmes: "Luego va a ser peor y va a ser más mayor. Con todo el dolor de mi corazón, es lo mejor para él y para su educación".
Junto al vídeo en el que han hecho partícipes a sus seguidores de este primer día de cole, la que fuera participante de 'Los Gipsy Kings' y exconcursante de 'GH VIP' ha reflexionado sobre lo duro que resulta asumir que los hijos se van haciendo mayores: "Creo que la adaptación también va a ser para mamá. Hoy empieza una etapa nueva y, aunque sé que poquito a poco irá cogiendo confianza, verle llorar cuando me voy me parte el alma. Sé que necesita su tiempo, conocer su cole, a sus profes, sus rutinas… hasta que un día entre feliz y yo pueda quedarme tranquila".
Consciente de que no es la única familia en esta situación, la influencer ha buscado consuelo y consejo en otros padres que hayan atravesado el mismo proceso: "Mientras tanto, aquí estamos aprendiendo los dos. Él a quedarse… y yo a irme. Papis que estáis pasando, o habéis pasado por esto, ¿cuánto tardaron vuestros peques en adaptarse y dejar de llorar al entrar? ¿Cómo lo estáis llevando vosotros? Os leo porque necesito experiencias reales".