Lidia González 09 SEP 2026 - 09:35h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ habla claro sobre el estado en el que se encuentra su corazón

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Oriana Marzoli ha pasado unos días de desconexión con algunas personas muy importantes para ella antes de meterse de lleno con todos los proyectos profesionales que tiene entre manos. Después de sincerarse sobre sus próximos planes laborales, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se confiesa sobre su vida personal con sus amigas. La influencer no ha tenido ningún problema a la hora de sentarse frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre el momento sentimental que atraviesa. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

En un nuevo capítulo de ‘Algo pasa con Oriana’, la creadora de contenido se desplaza con sus amigas a Ibiza, un viaje de completa desconexión antes de volver para meterse de lleno en todos los proyectos que la esperan tras el verano. Pero la influencer no solo se ha abierto en canal para hablar sobre su faceta laboral, sino que también lo ha hecho con su vida personal. De esta manera, la venezolana ha explicado el estado en el que se encuentra su corazón, especialmente respecto a su última relación: “¿No me veis volviendo con Facundo?”.

Después de cuatro meses tras su ruptura con Facundo González y tras admitir algunos encuentros que han tenido, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se abre en canal para confesar todo lo que piensa sobre él: “Es el mejor novio que he tenido”. Además, sus amigas se muestran muy claras al opinar sobre el argentino y la relación que han tenido: “Ninguno ha tratado tan bien a tu grupo de amigas como él...cómo os cuida a tu entorno y a ti”. ¡Dale al play y descubre todas las reflexiones que ha hecho la influencer sobre el momento sentimental que vive, en exclusiva, para Mediaset Infinity!