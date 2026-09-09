Hay comunidades como Canarias, Aragón, Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha que permiten una deducción del 100 % de este gasto

Una vuelta al cole más cara que nunca activa la compra de material escolar de segunda mano y libros de texto usados

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La entrada del curso escolar vuelve a poner a prueba el presupuesto de miles de familias, obligadas a afrontar el coste de libros, material, uniformes, actividades extraescolares y clases de idiomas. Las organizaciones de consumidores alertan de importes que no bajan de los 500 euros por alumno, pero que en el caso de Madrid o Cataluña sube hasta los 700 euros. Para ayudar a las familias con este importante desembolso, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que algunas Comunidades Autónomas permiten desgravar parte de estos gastos en la próxima declaración de la renta. Una advertencia importante, para poder tener derecho a estas desgravaciones hay que conservar las facturas de los gastos.

Desgravaciones fiscales del tramo autonómico

Se trata de un alivio relevante, aunque su alcance depende totalmente de la comunidad autónoma de residencia, como señalan los expertos de Gestha. Así, es posible encontrarnos con deducciones por libros de texto y material escolar, otras por gastos en academias de idiomas, informática o actividades extraescolares y, finalmente, por ingresos en guarderías dentro del ciclo de 0 a 3 años.

Hay que tener en cuenta que cada comunidad autónoma aplica criterios distintos, tanto en porcentajes deducibles como en límites de renta y topes por descendiente. Estas son las desgravaciones vigentes según la información recopiladas:

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Andalucía

Deducción del 15% por enseñanza escolar o extraescolar de idiomas o informática.

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Aragón

Contempla una deducción del 100% por la compra de libros y material escolar, condicionada a requisitos de renta.

Deducción del 25% por clases extraescolares.

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Canarias

Permite deducir hasta el 100% del gasto en libros de texto y material escolar, con límites de ingresos y topes establecidos en su normativa.

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

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Cantabria

Incluye deducciones por libros de texto, sujetas a los requisitos autonómicos.

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Castilla-La Mancha

Admite deducir el 100 % del gasto en libros de texto.

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Castilla y León

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Cataluña

En Cataluña, no existen deducciones fiscales autonómicas por la compra de material escolar, libros de texto o cursos de educación general (infantil, primaria o secundaria) en la declaración de la renta.

Comunidad de Madrid

Recoge una deducción del 15 % de determinados gastos de escolaridad.

Deducción del 15 % por enseñanza extraescolar de idiomas.

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Comunidad Foral de Navarra

La Comunidad Foral de Navarra no dispone de deducciones fiscales específicas por la compra de libros de texto, material escolar, uniformes o clases de idiomas en su tramo autonómico del IRPF.

Comunidad Valenciana

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Extremadura

Establece una deducción de 15 euros por hijo por la compra de material escolar

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Galicia

Permite deducir el 15% del gasto en libros y material escolar, con un máximo de 105 euros por hijo. La renta por persona de la unidad familiar no puede superar 30.000 euros.

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Islas Baleares

Permite deducir el 100 % del gasto en libros, con topes vinculados a la renta familiar.

Deducción del 15 % por clases de idiomas.

La Rioja

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

País Vasco

El País Vasco no ofrece deducciones fiscales en el IRPF por los gastos del curso escolar o la vuelta al cole.

Principado de Asturias

Reconoce una deducción del 100% para familias que cumplan los límites de renta.

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Región de Murcia

Contempla una deducción de hasta 120 euros por material escolar.

Deducción del 15% por clases de idiomas.

Deducción de gastos por ingreso en guarderías privadas (educación de 0 a 3 años).

Requisitos y comprobaciones

Los expertos fiscales recuerdan a las familias y contribuyentes que, para acceder a estas deducciones, deben conservar facturas completas y justificantes de pago, además de verificar los límites de renta y los topes por descendiente fijados por cada comunidad.

También es necesario tener en cuenta qué materiales o actividades están incluidos, así como revisar si la deducción es compatible con becas o ayudas públicas destinadas al mismo gasto.