Lidia González 09 SEP 2026 - 12:31h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica las circunstancias en las que cometió una gran deslealtad en una relación pasada

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Oriana Marzoli se ha abierto en canal para hablar sobre un tema muy controvertido y sobre el que ha querido poner experiencias propias sobre la mesa. Después de contar todos los detalles sobre su próximo proyecto profesional, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla claro sobre su mayor infidelidad. En una charla repleta de reflexiones y confesiones sobre el amor con sus amigas, la influencer se sincera como nunca. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha sufrido algunas deslealtades a lo largo de todo su historial amoroso, pero se ha mostrado muy transparente a la hora de confesar una gran infidelidad que cometió en una relación pasada: “Fueron doce días en Tulum, qué bien lo hice”. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que ha desvelado el nuevo retoque estético al que se ha sometido, explica las circunstancias en las que se dio este momento y afirma rotundamente: “No tuve arrepentimiento”.

Oriana Marzoli se confiesa sobre Facundo González con sus amigas

Además de contar todos los detalles sobre la infidelidad que cometió en el pasado, la influencer ha reflexionado sobre su situación sentimental. Entre otras cosas, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se confiesa como nunca sobre Facundo González con sus amigas. Varios meses después del anuncio de su ruptura y tras haber contado los motivos por los que se produjo, la venezolana ha analizado profundamente su relación y ha llegado a una clara conclusión: “Es el mejor novio que he tenido”. Además, deja sin palabras a sus amigas al lanzar una pregunta: “¿No me veis volviendo con Facundo?”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!