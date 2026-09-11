Lidia González 11 SEP 2026 - 13:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica el motivo por el que ha terminado llorando en el evento al que ha acudido

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Claudia Chacón ha acudido a un evento que le hacía mucha ilusión, pero por el que ha pasado muchos nervios y ha explicado todo lo que ha pasado. Después de contar todos los detalles sobre su enfrentamiento con Bayan Al Masri, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ vive un crítico momento en la presentación de ‘Supervivientes All Stars’. La influencer relata todo lo que ha sucedido y se sincera frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Antes de viajar al evento, la creadora de contenido ya estaba muy nerviosa por conseguir el vestido perfecto para la ocasión. Por ello, se ha reunido con Maica Benedicto y su estilista en común, Vanessa Pérez González, para intentar solucionar este problema. Sin embargo, todo se ha ido complicando y ha llegado a su límite una vez en Vitoria, donde ha terminado llorando.

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La influencer explica el motivo por el que ha tenido este percance y se ha desahogado con su íntima amiga. “Ha entrado en mi habitación llorando”, asegura Maica Benedicto, quien ha estado apoyando a la mallorquina en todo momento. Por su parte, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal frente a las cámaras para explicar todo lo que ha sucedido: “Ha sido una locura, me he empezado a agobiar”.

Marta Peñate y Rubén Torres se sinceran con Claudia antes de ‘SV All Stars’

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A pesar del percance que ha vivido, la creadora de contenido se lo ha pasado muy bien y ha coincidido con algunos rostros conocidos con los que ha compartido algunas confidencias. Especialmente, Marta Peñate y Rubén Torres se sinceran sobre su papel como capitanes antes de ir a ‘Supervivientes All Stars’. Los influencers se han mojado completamente al decir sus favoritos y a quién nominaría la primera noche. ¡Dale al play y descubre todas las respuestas, en exclusiva, para Mediaset Infinity!