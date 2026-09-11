Diez años después de darse el 'sí, quiero' por primera vez, la pareja de influencers vuelve a celebrar su enlace nupcial este viernes, 11 de septiembre

Uno de los secretos mejor guardados sigue siendo cómo vestirán las dos protagonistas

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La segunda boda de Dulceida y Alba Paul ya está aquí. Diez años después de aquella primera celebración frente al mar y tras una ruptura, una reconciliación, la llegada de su hija Aria y una boda civil en la intimidad, la pareja vuelve a darse el 'sí, quiero' este viernes, 11 de septiembre.

Aunque han intentado preservar gran parte del misterio, durante los últimos meses han ido trascendiendo suficientes detalles que desvelan cómo será una de las bodas más esperadas del universo influencer.

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La significativa fecha de la boda

La fecha que han elegido para el enlace no es al alzar. El 10 de septiembre de 2016 fue el día de su primera boda y, por eso, tenían claro que la celebración del décimo aniversario tenía que producirse inmediatamente después.

"Justo el día 10 hacemos 10 años de casadas, así que la fecha tenía que ser sí o sí el 11 o el 12", explicó Aida Domènech, nombre real de Dulceida, cuando comenzaron a compartir los primeros detalles de la organización.

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Finalmente, es este viernes cuando vuelven a reunirse con sus familiares y amigos para celebrar este nuevo capítulo de su historia.

Frente al mar en la Costa Brava

El lugar elegido es uno de los secretos que más expectación ha generado y ya está confirmado. La segunda boda tendrá lugar en el Hostal de La Gavina, en S'Agaró, uno de los establecimientos más emblemáticos y exclusivos de la Costa Brava.

El hotel, situado frente al Mediterráneo, será el escenario de la ceremonia, que comenzará a las siete de la tarde y que busca recuperar uno de los elementos más importantes de su primera boda. El mar como testigo.

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Desde el principio, Dulceida había adelantado que quería volver a celebrar su amor "con el mar de fondo". La propia creadora de contenido definió la ceremonia como "íntima, cerca del mar, con las personas que más queremos", tal y como recogió Europa Press.

El Hostal de La Gavina es un hotel de cinco estrellas situado en este enclave de la Costa Brava y cuenta con jardines, piscinas y diferentes espacios con vistas al Mediterráneo. El establecimiento ya ha acogido otras celebraciones de rostros conocidos.

Unas 145 personas

Aunque Dulceida ha insistido en que será una ceremonia íntima, ha indicado que para esta ocasión calculaba que serían aproximadamente diez más que en su primer enlace, en el que estuvieron presentes 135 personas.

"A mi boda vinieron 135 personas y creo que esta vez a lo mejor somos 10 más", contó entre risas. Cuando le señalaron que 145 invitados podían parecer muchos para una celebración íntima, respondió comparándolo con las bodas a las que suele acudir: "Yo tengo que decir que en todas las bodas que voy, mínimo hay 250. Yo creo que no he ido a una boda de menos de 250", aseveró a la citada agencia.

La lista de invitados, sin embargo, no se ha hecho pública al completo. Dulceida sí confirmó hace meses que las invitaciones estaban preparadas y que la organización estaba cerrada.

La influencer también ha anunciado que serán ellas mismas quienes compartan después imágenes y vídeos de la celebración a través de sus redes sociales y de YouTube.

Entre las personas que forman parte de su círculo más próximo y que han tenido protagonismo en los preparativos está Luc Loren. El influencer acompañó a Dulceida a la prueba del menú mientras Alba se encontraba participando en Supervivientes 2026. "Como Alba no iba a estar dejó a Lucas encargado, que ambos son de buen comer", explicó Aida en un preguntas y respuestas que hizo con sus seguidores.

También estará Nagore Robles, amiga íntima de la pareja y la persona que se encargará de oficiar la ceremonia. La elección tiene un significado especial por la relación que mantiene con ambas y porque supone que una persona de su círculo más cercano sea quien las acompañe en este nuevo 'sí, quiero'.

Aria, una de las grandes protagonistas

Pero si hay una diferencia fundamental respecto a la boda de 2016 es la presencia de Aria. La hija de Dulceida y Alba, nacida en octubre de 2024, estará presente en la celebración y tendrá un papel protagonista.

La pequeña participará en uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia junto a Aina, la sobrina de la pareja, que ya tuvo una función especial en la primera boda. Será ella quien vuelva a llevar los anillos, esta vez acompañada por su prima Aria.

"Hace 10 años nuestra sobrina nos dio los anillos y este viernes lo volverá a hacer, pero esta vez con su primita de la mano, en uno de los momentos más bonitos de la ceremonia. Me lo imagino y ya lloro", contó Dulceida a sus seguidores.

El misterio de los vestidos

Uno de los secretos mejor guardados sigue siendo cómo vestirán las dos protagonistas. En el caso de Dulceida sí hay una pista definitiva: llevará dos vestidos de novia y ambos estarán firmados por Pronovias.

La información fue adelantada primero por John Ka en 'En todas las salsas' y después confirmada por la propia Dulceida en sus redes. Lo que todavía no se conoce son los diseños exactos.

El anillo que Alba le ha regalado a Dulceida

Otro de los grandes protagonistas de esta segunda boda es el nuevo anillo de compromiso. A finales de julio, Dulceida decidió mostrarlo públicamente después de haber mantenido el detalle en secreto durante un tiempo.

La influencer escribió: ¡Sí, quiero! ¡Siempre!", al compartir las imágenes. Y añadió: "La mujer más afortunada del mundo y no por el anillo, sino por la que me lo ha regalado. Te quiero y estoy súper nerviosa por volver a celebrar el amor con el mar de fondo".

La joya es un solitario con un diamante central de talla brillante, rodeado por una orla de diamantes y acompañado de un brazo también decorado con diamantes de talla brillante. Algunos medios han situado su valor estimado en unos 2.100 euros.