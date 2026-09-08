Javier Bardem y Penélope Cruz han presentado en el Festival de Venecia su nueva película conjunta 'Búnker'

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VeneciaPenélope Cruz y Javier Bardem han sido los grandes protagonistas españoles en el Festival de Venecia durante la presentación de su nueva película 'Búnker'. Un largometraje que ha tenido una gran aceptación en su primer visionado y que, durante la rueda de prensa, ha provocado una situación muy divertida con la broma del actor español frente a su mujer.

Desde que se conocieran en 'Jamón, Jamón', Penélope Cruz y Javier Bardem han trabajado juntos hasta en nueve ocasiones. Un matrimonio "oscarizado", que son la clara imagen de la 'marca España' y que fueron dos de las personas más destacadas entre los aficionados que animaron a la Selección en el pasado Mundial en Estados Unidos.

Ahora, una vez acabado el verano, vuelven al ruedo por todo lo alto: presentando su nueva película 'Búnker' en el Festival de Venecia. Una película en la que interpretan a un matrimonio en conflicto... aunque eso no es una novedad para ellos, ya que le hemos visto cara a cara en relaciones tormentosa sobre la gran pantalla en películas como 'Vicky, Cristina, Barcelona' o la ya citada 'Jamón, jamón'.

Sin embargo, lo que ha provocado un momento de diversión y que incluso ha desatado la carcajada de Penélope Cruz en rueda de prensa ha sido el momento en el que un periodista ha preguntado a Javier Bardem sobre cuál es su opinión respecto a las tres películas españolas que podrían ir a los Oscar este año.

La broma de Javier Bardem que desató la carcajada de Penélope Cruz

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'Los domingos', 'El ser querido' y 'La bola negra', una de estas tres películas españolas irá como nominada a los Oscar en la próxima edición. Sobre esta situación ha preguntado un periodista a Javier Bardem y este, sentado al lado de su mujer, ha respondido haciendo una graciosa broma en directo.

"Tenemos tres películas, en una de ella sale ella y en otra salgo yo... así que no hablamos mucho de eso en casa", declara Javier Bardem a la vez que esboza una sonrisa. Al escuchar esto, Penélope Cruz no puede contener la risa y se le escapa una carcajada en voz alta que desata el aplauso de toda la sala. Sin duda, un momento clave para la pareja en su carrera profesional.

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Por último, ya recuperada la seriedad, Javier Bardem ha querido ensalzar el gran trabajo cinematográfico que se está realizando en España y ha elogiado a las tres películas nominadas: "Viajan muy bien, se entienden muy bien, gustan mucho fuera, han sido seleccionadas en los festivales más importanes y eso hay que celebrarlo".