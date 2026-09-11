Lidia González 11 SEP 2026 - 10:50h.

Los capitanes de ‘Supervivientes All Stars’ se sinceran sobre el casting y hacen algunas predicciones

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Claudia Chacón ha tenido una misión muy importante de cara a la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’ y, después de contar lo que piensa sobre las relaciones abiertas con su novio, no ha dudado en llevarla a cabo. Marta Peñate y Rubén Torres se confiesan con la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ sobre sus predicciones antes de irse a Honduras y su importante papel como capitanes. Ninguno de los dos se ha callado nada y se han mojado por completo para dar su opinión. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que ha hablado del brote de acné que ha sufrido, ha acudido al evento de presentación de ‘Supervivientes All Stars 3’ y se ha encontrado con muchos rostros conocidos relacionados con el reality. Acompañada de Maica Benedicto, las influencers aseguran que el papel de los capitanes es “algo que no se ha hecho en ningún ‘Supervivientes’, solo en España” y han querido saber todo lo que piensan los elegidos de cara a la nueva aventura en la que se embarcan.

Por ello, no ha dudado en hacerles todo tipo de preguntas y ellos no han tenido ningún problema en contestar. Rubén Torres ha confesado quién es la persona que le gustaría que ganase y Marta Peñate reacciona instantáneamente. “Quiero juzgar por lo que viva en el concurso”, continúa asegurando. Además, también ha desvelado la persona con la que piensa que va a tener enfrentamientos durante su estancia en el reality y quién le gustaría que fuese el primer nominado. ¡Dale al play y descubre todo lo que han confesado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!