Natalia Sette 12 SEP 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a nuevos analísis para determinar si ya no tiene la bacteria que la acompaña desde hace meses

Ana López responde a las críticas recibidas tras sus polémicas declaraciones sobre la situación en Ceuta

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Fue en abril de este año cuando Ana López hizo saltar todas las alarmas al compartir con sus seguidores los horribles dolores que tenía . Tras la preocupación de sus seguidores, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desveló su diagnóstico: Helicobacter pylori. Ahora, ha publicado los resultados de sus últimas pruebas médicas tras meses de tratamiento.

Desde que le detectaron la Helicobacter, la influencer ha seguido a rajatabla todas las recomendaciones de los médicos para eliminar la bacteria de su cuerpo y terminar por fin con los dolores de su vientre. Ana acudió al hospital a realizarse unos análisis para detectar si la seguía teniendo o por fin había abandonado su cuerpo.

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La Helicobacter pylori es un tipo de bacteria que causa infección en el estómago. En general, la H. pylori no causa síntomas, pero puede romper la capa protectora interna en el estómago de algunas personas y causar inflamación. Cuando se manifiestan los signos y síntomas de la infección por Helicobacter, cómo ha sido el caso de Ana, suelen estar relacionados con una gastritis o una úlcera péptica y comprenden los siguientes: dolor estomacal agudo, náuseas, pérdida del apetito e hinchazón.

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Por fortuna para la novia de Borja González, el tratamiento seguido ha dado sus frutos. “Helicobacter, eres bicho muerto”, ha escrito divertida sobre los resultados de las pruebas a través de sus ‘stories’ de Instagram. En el documento compartido, se puede leer claramente que ha dado negativo : “Test del aliento para la detección de la infección con Helicobacter Pylori. RESULTADO: Negativo”.

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Por fin el sufrimiento de Ana López ha terminado y no puede estar más feliz por ello. A partir de ahora, podrá volver a la normalidad de su vida sin estar preocupada por los dolores de estómago o por los constantes viajes al baño. Sus seguidores, que saben por todo lo que han pasado, se han alegrado enormemente por el negativo de los resultados y la han mandado mensajes de cariño.