Fiesta 12 SEP 2026 - 18:48h.

Paqui es la hermana menor de Antonia Muñoz, la mujer que asegura haber tenido una relación con el padre de Paquirri y un hijo suyo

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Paqui, la hermana de Antonia Muñoz (la mujer que asegura haber tenido un hijo con el padre de Paquirri), ha concedido por primera vez una entrevista para televisión, un testimonio a través del cual ha contado cómo era realmente la vida en la finca de Robledo, la casa rural que pertenecía a Paquirri y en la que vivía Antonio Rivera, el padre del torero.

Paqui era menor de edad cuando vivió en la finca del padre de Paquirri durante algunos meses, una etapa en la que, según su propio testimonio, pasó innumerables penurias que ha ocultado durante años incluso a su propia familia.

Paqui le ha contado en exclusiva a Kike Calleja que siendo apenas una niña se mudó con su hermana a la finca de los Rivera sin saber que estaba a punto de vivir un auténtico infierno:

"Yo he pasado miedo en aquella finca, todo era oscuridad, pasábamos hambre, había ratas. Yo nos dejaban ni encender la chimenea. Cuando mi hermana empezó la relación con Antonio Rivera me fui a vivir allí con ellos. Cuando nació mi sobrino Curro el pobre niño siempre estaba con gripe del frío y la humedad que había donde nos tenía".

El relato de Paqui pone la piel de gallina porque, pese a que las dos hermanas eran apenas unas niñas (su hermana Antonia se habría quedado embarazada de Antonio Rivera con solo 18 años), ambas vivieron en la finca episodios que aún hoy recuerdan con dolor:

"Hemos pasado mucha penuria allí, nosotras nos alimentábamos de cualquier cosa que tuviera allí mi hermana, el poco pan que tenía, una comida que siempre guardábamos para que no se la comieran las ratas. Acompañábamos a Antonio Rivera a comer a restaurantes, pero solo comía él, nosotras nos quedábamos fuera esperando a que terminara. En la despensa tenía de todo: queso, jamón... pero no nos dejaba comer de nada. Yo dormía en el cuarto de Paquirri, pero no en la cama, si no en un sofá que había en la habitación".

La verdadera relación de Antonio Rivera con sus hijos, según Paqui Muñoz

Sobre el propio Antonio Rivera y sobre sus hijos Paqui tiene una opinión muy firme. Según su experiencia, la familia estaba completamente distanciada y solo se veían si existía algún interés oculto:

"Antonio Rivera era muy frío, muy calculador, casi no hablaba con nosotras. A mi hermana la trataba muy mal, nunca le pagó nada, a ella la tenía para limpiar, nada más. También era fría la relación de Antonio Rivera con sus hijos, él allí no quería a nadie, los hijos iban a la finca a comer, iban a por dinero del padre y se iban".