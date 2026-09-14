Lorena Romera 14 SEP 2026 - 15:45h.

La pareja de Kiko Rivera rompe su silencio tras vivir un momento muy emocionante con Isabel Pantoja sobre el escenario

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Isabel Pantoja y Lola García, pareja de Kiko Rivera desde finales de 2025, han protagonizado un insólito momento sobre el escenario del Isla Bonita Love Festival. La bailarina acompañó a la cantante y se encargó de dirigir el espectáculo de ballet de la tonadillera en una noche repleta de complicidad en la que aprovecharon para demostrar cómo es su relación. Ahora, tras unos días que le han servido para asumir lo vivido, la joven ha roto su silencio y, emocionada, ha explicado cómo se siente, dedicándole unas palabras a su suegra.

Un momento de enorme cercanía que la propia cantante quiso poner en valor ante su público: "Dentro de mi equipo, además de mi gran orquesta, también me acompañan este precioso ballet lleno de juventud y arte", comenzó diciendo la artista. "Un fuerte aplauso para la maestra, Lola García. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias, mi vida. Sois divinas, elegantes, maravillosas. ¡Qué bonita es la disciplina!", subrayó, provocando el aplauso unánime de los allí presentes.

Tras digerir las emociones vividas sobre las tablas, la pareja de Kiko Rivera ha escrito en redes un sincero texto en el que deja claro lo que ha significado para ella esta oportunidad: "Jamás soñé con bailar junto a Isabel Pantoja, porque jamás me permití el lujo de soñar tan alto. Siempre he ido paso a paso, sin querer correr, trabajando, disfrutando y agradeciendo cada regalo que mi profesión me ha ido poniendo en el camino. Y, de repente, la vida te sorprende con algo así".

Un post en el que la coreógrafa se ha deshecho en palabras de admiración hacia la artista: "Verla, escucharla y sentirla tan cerca fue emocionante… y bailar con esa maravillosa orquesta detrás es algo que todavía hoy nos cuesta explicar. Hay momentos que simplemente hay que vivirlos".

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Preciosas palabras para Kiko Rivera

Sincerándose con sus seguidores, Lola ha hablado de la carga emocional con la que afrontó este reto, dejando entrever con sus palabras que no se encontraba en un momento sencillo a nivel personal: "La vida tiene también esa extraña manera de mezclarlo todo. Hay días en los que el corazón pesa más de lo normal y, aun así, toca salir, bailar y transformar todo lo que llevas dentro en arte (...) Anoche bailé de una manera diferente, con el corazón puesto en un lugar muy especial".

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Tras agradecer la oportunidad a la cantante y poner en valor el esfuerzo de los organizadores y de su propio cuerpo de baile, la bailarina no ha desaprovechado la oportunidad de dedicarle unas preciosas palabras a su pareja, Kiko Rivera: "Y gracias a ti, mi amor, por no soltarme". Una noche que, sin duda, Lola García guardará para siempre como uno de los momentos más especiales de su vida.