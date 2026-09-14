Carlos Otero 14 SEP 2026 - 09:00h.

Marta y Tony Spina han comprado una casa en las afueras de Madrid valorada en más de un millón de euros

Críticas a Marta Peñate por el dinero que le habría costado su casa

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La vida de Marta Peñate ha cambiado sustancialmente en poco más de una década. La joven, que saltó a la popularidad en 2015 al participar en la decimoquinta edición de 'GH', ha pasado de ser una recién licenciada en Periodismo, hija de un empresario canario, a contar con un pequeño imperio de bienes. Analizamos su patrimonio.

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Su casa podría valer más de un millón de euros

La gran inversión financiera de la canaria es la vivienda que adquirió recientemente junto a su pareja, el también televisivo Tony Spina. Después de un tiempo de alquiler, la pareja decidió invertir una buena parte del dinero ganado en televisión en un casoplón situado en una de las mejores zonas de Madrid.

Se trata de un chalet de obra nueva con varias plantas, cuatro habitaciones, seis baños, jardín propio, piscina privada y diseño contemporáneo, en el que los grandes ventanales son los protagonistas. En varias entrevistas, ella misma ha hablado del valor del inmueble y ha comentado que se mueve en una horquilla de entre 800.000 y 1.100.000 euros. En la misma ocasión explicó que la vivienda está hipotecada y que, para acceder a ella, tuvo que aportar aproximadamente el 30 por ciento de su precio de venta.

Ahorros en el banco cercanos al medio millón

Transparente y directa, Marta Peñate también ha hablado del dinero que tiene en sus cuentas bancarias. En un divertido vídeo junto a Borja González, ganador de ‘Supervivientes 2025’, la también vencedora de la edición ‘All Stars’ del formato comentó que su cuenta bancaria se situaba entre los 400.000 y los 600.000 euros.

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La cifra de los ahorros de Peñate sorprendió incluso a su compañero de vídeo. Y ella rápidamente explicó: “Que la gente no piense mal de mí, es que soy ahorradora”. Solo por su éxito en el All Stars se embolsó 50.000 euros de premio.

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Su caché como colaboradora y creadora de contenido

La frescura y simpatía de Marta Peñate también le han permitido rentabilizar al máximo su figura como personaje público. Marta lleva años encadenando realities, debates, pódcast y formatos en Telecinco, actividades que, junto con las campañas publicitarias que protagoniza, han permitido que su patrimonio crezca exponencialmente. “Sé que soy una privilegiada, pero gano entre 30.000 y 40.000 euros al mes”, ha comentado.

Su alto nivel de ingresos también tiene una cara B: ella misma desveló que la declaración de la renta le salió a pagar una elevadísima suma. Con un divertido selfie, la canaria reveló el mensaje que le envió su asesor financiero: “Buenas tardes, Marta, ya tengo tu declaración de la renta. Te sale a pagar 51.627,17 euros”, indicó a través de una captura de pantalla de un mensaje del profesional.

Coche, viajes y otros gastos

Aunque Marta sostiene que no es derrochadora, lo cierto es que tampoco vive en la más absoluta austeridad. Hace unos meses compartió con sus seguidores un impresionante viaje a Roma que hizo junto a Tony Spina y recientemente visitó París con su madre. En automóviles sí ha sido más comedida: la influencer se ha dejado ver conduciendo un BYD Atto 2, un SUV eléctrico de origen chino relativamente asequible, si bien su precio de mercado ronda los 30.000 euros.

Marta Peñate también ha desvelado el dineral que se ha gastado en su tratamiento de fertilidad. Con la transparencia que la caracteriza, la de Las Palmas de Gran Canaria desglosó en sus redes las elevadas cifras de su procedimiento. Solo en farmacia se ha gastado 10.000 euros, pero la suma total se situaría entre 25.000 y 40.000 euros aproximadamente.