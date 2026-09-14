Lorena Romera 14 SEP 2026 - 13:40h.

La pareja de influencers ha sorprendido a sus invitados con un regalo hecho a mano y de forma personalizada para cada uno de ellos

Todos los detalles de la reboda de Dulceida y Alba Paul: el vestido, los invitados y los momentos más emotivos

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Tras celebrar por todo lo alto su esperada 'reboda', una emotiva renovación de votos en la Costa Brava diez años después de su primer enlace, Dulceida y Alba Paul continúan asimilando las emociones vividas durante un fin de semana inolvidable para ellas. A través de Instagram, la pareja de influencers ha compartido con su comunidad de seguidores en Instagram el que había sido uno de los secretos mejor guardados de la fiesta: el regalo personalizado que prepararon a mano para cada uno de los invitados.

Un detalle único y cargado de emoción

Lejos de optar por un obsequio convencional, la empresaria y la exconcursante de 'Supervivientes' quisieron agradecer la presencia de forma única, realizando un esfuerzo titánico. Un detalle de lo más especial que requirió semanas de dedicación y que, según confiesa la propia Aida Domènench, hizo que Alba la "odiase un poquito" por la ocurrencia. Aunque, al ver el resultado, la pareja coincide en que el esfuerzo ha merecido la pena.

Se trata de una carta escrita a mano, de manera individual y personalizada, para todos y cada uno de los invitados. "Cuando las chicas que nos ayudaron a hacer realidad el sueño de la 'reboda' nos preguntaron: '¿Queréis hacer algún regalo para los invitados?', automáticamente pensé: una carta para cada invitado", ha relatado Dulceida.

Pero redactar cientos de notas finalmente supuso un enorme reto que les supuso más de lo que esperaban: "Nos ha llevado bastante más tiempo del que creíamos y Alba me ha odiado un poquito por tener esta idea, pero valió muchísimo la pena". A través de sus historias de Instagram, las propias creadoras de contenido han reconocido entre risas el cansancio acumulado tras la maratón de escritura: "Nuestras muñecas ya están mejor. La sorpresa para los invitados era una carta para cada uno escrita a mano... Todo el mundo lloró, fue muy bonito".

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Una puesta en escena de película

Para presentar esta sorpresa durante el banquete, la pareja dispuso una mesa especial equipada con varios expositores giratorios (al estilo de los antiguos expositores de postales). En ellos, colocaron los sobres blancos marcados con el nombre del destinatario. Una mesa que decoraron con flores en tonos blancos y verdosos, los tonos que escogieron para la ceremonia. Así, cada asistente pudo buscar por sí mismo su sobre al llegar al enlace y leer el mensaje que las anfitrionas habían redactado para la ocasión, convirtiéndose, en palabras de la propia Dulceida, en "uno de los detalles más especiales de ese día".

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Esta emotiva muestra de cariño se convierte en la guinda de un fin de semana mágico que arrancó con una cena de bienvenida el jueves, la ceremonia principal, que se celebró el viernes, y concluyó con comida y fiesta el sábado. Una celebración rodeada de sus amigos más cercanos y compañeros de profesión que deja un recuerdo imborrable para la pareja, que diez años después consolida su proyecto de vida más especial tras haberse convertido en madres de la pequeña Aria.