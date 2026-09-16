El cantante ha querido dejar claro que, más allá de la polémica, Julio Iglesias continúa con su vida habitual en Punta Cana

Las exempleadas de Julio Iglesias le demandan en la Audiencia Nacional por agresión sexual

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Julio José Iglesias ha decidido pronunciarse sobre la situación que atraviesa su padre, Julio Iglesias, después de que dos antiguas trabajadoras de su servicio doméstico le acusaran de presuntos abusos.

En plena promoción de su espectáculo 'Julio Iglesias Experience', el hijo del cantante ha hablado por primera vez al respecto. "Estamos todos apoyándole y él sabe y le conocemos muy bien. Y mi padre lleva todo a rajatabla y lo va a hacer porque ha sido un chasco para todos, obviamente", ha aseverado ante los medios allí presentes, tal y como recoge Europa Press.

Asimismo, ha manifestado: "Está tranquilo, obviamente. Todos sabemos las últimas noticias, todo lo que le ha pasado".

El cantante también ha querido dejar claro que, más allá de la polémica, Julio Iglesias continúa con su vida habitual en Punta Cana, donde reside desde hace años. "Mi padre está muy bien. Está en Punta Cana. Lleva ahí ya muchísimos años. Está feliz, está contento. Hace lo que le gusta, que es meterse en el mar todos los días", ha contado.

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Una tranquilidad familiar que llega en un momento clave para el intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor'. Julio Iglesias cumplirá 83 años el próximo 23 de septiembre y, según ha revelado su hijo, toda la familia tiene previsto reunirse para celebrarlo juntos. "Ahora, dentro de nada, cumple 83 años. Pasaremos toda la familia juntos el día de su cumpleaños", ha anunciado Julio José.

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Las acusaciones

La polémica comenzó a principios de año, cuando las dos extrabajadoras presentaron una denuncia contra Julio Iglesias por presuntos delitos de carácter sexual y laboral. Según su relato, los hechos se habrían producido en 2021 en propiedades del artista situadas en Bahamas y República Dominicana.

La primera denuncia fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar unos hechos que, de acuerdo con la denuncia, habrían ocurrido fuera de España. El archivo, por tanto, no entró a valorar la veracidad o el fondo de las acusaciones formuladas por las dos mujeres.

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El asunto, sin embargo, ha regresado este mes a los tribunales españoles después de que ambas presentaran una nueva querella ante la Audiencia Nacional. En ella solicitan que se investiguen las presuntas agresiones sexuales, explotación laboral y otras conductas que atribuyen al cantante.

A esto se suma la intervención de Women's Link, organización que acompaña a las denunciantes y que hace menos de una semana ha acudido a Naciones Unidas para solicitar medidas de protección ante el temor expresado por las mujeres a posibles represalias.

Por su parte, Julio Iglesias ha rechazado de manera tajante las acusaciones. El cantante ha calificado los hechos denunciados de "absolutamente falsos" y ha asegurado que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.