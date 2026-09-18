El banquero, que perdió la vida el pasado 15 de septiembre, también era sobrino nieto de la reina Sofía

Hallado muerto Nicholas Brandram, sospechoso del ‘caso Putney Pusher’, uno de los grandes misterios policiales de Londres

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La muerte de Nicholas Brandram ha copado un sinfín de titulares porque guardaba relación con varias casas reales europeas, entre ellas la española y la británica. El banquero británico de 44 años, que era primo segundo del rey Felipe y familiar lejano del rey Carlos III, fue encontrado sin vida durante la noche del pasado martes, 15 de septiembre, en su domicilio de Chiswick, al oeste de Londres.

La Policía Metropolitana acudió a la vivienda junto a los servicios de emergencia y confirmó que el hombre había fallecido en el lugar. Por el momento, las autoridades han calificado el fallecimiento de "inesperado", aunque no lo consideran sospechoso y no se ha hecho pública una causa oficial de la muerte. Mientras tanto, su familia apunta a que se quitó la vida a causa de una investigación policial por la que llegó a ser detenido el pasado mes de junio.

La noticia ha llamado la atención no solo por su arresto, sino también por el parentesco que comparte Brandram con numerosos 'royals', entre otros, el soberano español. Aunque desarrolló su vida profesional alejado de los focos y no formaba parte de ninguna familia real, Nicholas Brandram estaba emparentado directamente con la realeza griega y, a través de ella, con la familia real española y con la británica. Era primo segundo del rey Felipe VI y descendiente directo de la reina Victoria del Reino Unido.

El parentesco de Nicholas Brandram con Felipe VI

Hay que remontarse a la princesa Catalina de Grecia y Dinamarca, abuela paterna de Nicholas Brandram. Catalina era hija del rey Constantino I de Grecia y de la reina Sofía de Prusia, y hermana del rey Pablo I de Grecia, padre de la reina Sofía de España.

La princesa Catalina contrajo matrimonio en 1947 con el militar británico Richard Campbell Andrew Brandram. La pareja tuvo un único hijo, Richard Paul George Andrew Brandram, conocido como Paul Brandram, que fue el padre de Nicholas. De esta manera, Paul Brandram era primo hermano de la reina Sofía y Nicholas, su hijo, pertenecía a la siguiente generación de esa misma rama familiar.

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Por tanto, Nicholas Brandram y Felipe VI eran primos segundos. La princesa Catalina de Grecia y la reina Sofía eran primas hermanas. Así, Nicholas era también el sobrino nieto de la emérita.

Su conexión con la familia real británica

La relación de Nicholas Brandram con los Windsor procede de varias vías. Por un lado, su abuela, la princesa Catalina de Grecia, era descendiente directa de la reina Victoria. Catalina era bisnieta de la soberana británica, por lo que Nicholas pertenecía a una rama de los descendientes de Victoria que terminó vinculada a la familia real griega.

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Pero existe además otra conexión con el príncipe Felipe de Edimburgo. El duque, esposo de la entonces princesa Isabel y futuro consorte de la reina Isabel II, era primo hermano de la princesa Catalina de Grecia y, por tanto, pertenecía a la misma generación de la familia real europea. De hecho, Felipe fue padrino de Paul Brandram, el padre de Nicholas.

La relación alcanzaba también a la generación posterior de la monarquía británica. El árbol genealógico sitúa a Brandram como familiar lejano del actual rey Carlos III.