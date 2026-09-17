En 2017, un corredor empujó a la calzada a una mujer que casi murió atropellada por un autobús: el gesto se hizo viral.

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El caso se conocía como el del Putney Pusher, el empujador de Putney. En 2017, las cámaras de seguridad grabaron a un corredor que atravesaba el puente de Putney, al oeste de Londres. Sin provocación alguna, el hombre empujó contra la calzada a una mujer que encontró a su paso. Solo los reflejos del conductor del autobús salvó su vida. Las imágenes del incidente se hicieron virales. Y la indignación crecía a la vez que nadie sabía quién era ese hombre.

El pasado junio, Nicholas Brandram, de 44 años, veterano de guerra y banquero, fue detenido como sospechoso y pùesto en libertad sin cargos. Este miércoles, su cadáver ha sido localizado en su vivienda del barrio de Chiswick. La familia dice que se ha quitado la vida tras meses de inmensa presión provocada por la investigación de la Policía Metropolitana".Además, Brandram fue acusado de un delito de posesión de drogas en el momento de su arresto.

Pero Brandram ya había tenido problemas con la justicia por un incidente de tráfico ocurrido en 2013. Según The Daily Telegraph reconoció dos infracciones después de golpear con su moto la rueda trasera de una ciclista cerca de Hyde Park Corner y abandonar el lugar sin facilitar sus datos. El banquero sostuvo ante el juez que no se había percatado de la colisión. Fue condenado por conducir sin la debida atención y por no detenerse tras el accidente, con una sanción superior a 300 libras entre multa e indemnización.

No ha sido el primer interrogado en este proceso. Hasta 50 personas lo han sido, y tres hombres llegaron a ser arrestados y puestos en libertad sin cargos. La Policía Metropolitana de Londres acabó cerrando la investigación en 2018, hasta que la viralidad de las imágenes del incidente impulsó la reapertura.

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Miembro de la realeza

Pero la detención de Brandram no fue algo cualquiera. El hombre era descendiente directo de la reina Victoria; su bisabuelo fue el rey Constantino I de Grecia, y su abuela, la princesa Catalina de Grecia. El esposo de Isabel II, Felipe de Edimburgo, fue padrino de su padre. Brandram sería también, por tanto, familiar lejano de la reina Sofía de España, sobrina de la princesa Catalina de Grecia.

El superintendente jefe Dan Knowles, responsable de la policía del suroeste de Londres, declaró, según desvela Sky News: "Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos del Sr. Brandram en estos momentos tan difíciles. Reconocemos el profundo impacto que su muerte tendrá en quienes lo conocieron y lo amaron. También comprendemos la tensión que supone para las personas y sus familias estar sujetos a una investigación policial".

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En un comunicado publicado el jueves, la familia acusó a la policía de doble moral, afirmando que fue "rápida en generar sospechas sobre Nick y dolorosamente lenta en disiparlas. Le fallaron. Y la familia de Nick ahora vivirá con las consecuencias de ese fallo por el resto de sus vidas".

"Nick era un veterano orgulloso, padre, hijo, hermano, tío, amigo y compañero", dice el comunicado. Los familiares señalan que "no había pruebas que lo situaran en el puente de Putney en ese momento, ni pruebas creíbles de que fuera el hombre que aparecía en las imágenes". "De hecho, las pruebas demostraron lo contrario." La familia afirma que "vivió todo el proceso con la vergüenza, la ansiedad, la humillación y la presión extraordinaria creadas por una investigación totalmente innecesaria".