A partir de las 23:00 horas de este lunes, 7 de septiembre, arranca la nueva edición del popular espacio de Telecinco, en el que participa un pariente de Felipe VI

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Su apellido le sitúa inevitablemente bajo el foco. Nacho de Borbón, cuyo nombre completo es Ignacio de Borbón, pertenece a una rama lejana de la familia Borbón y es pariente del rey Felipe. Sin embargo, su vida para nada se ha desarrollado cerca del mundo 'royal'. Se ha centrado en la moda, las redes sociales y la televisión.

Su rostro ya se hizo conocido en 2022, cuando se convirtió en uno de los concursantes de 'Supervivientes'. Llegó hasta la recta final y terminó en cuarta posición, mientras que Alejandro Nieto se proclamó ganador de aquella edición.

Ahora, cuatro años después, Nacho vuelve a ponerse delante de las cámaras, pero esta vez como uno de los protagonistas de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones'. El programa arranca este lunes, 7 de septiembre, en Telecinco y el joven participa junto a su novia, Náyades Lospitao.

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Su parentesco con el rey Felipe

Una de las cuestiones que más curiosidad ha despertado alrededor del joven de 26 años es su relación con Felipe VI: ambos son primos lejanos. Sin embargo, se trata de un parentesco muy alejado, por lo que no forma parte de la familia real, no desempeña ninguna función institucional y apenas tiene contacto con ellos.

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El vínculo genealógico procede de su tatarabuela, Enriqueta de Borbón y Parade, IV duquesa de Sevilla, perteneciente a una rama de los Borbones vinculada al rey Carlos IV. Es a través de esta línea familiar como Nacho está emparentado con los actuales miembros de la Casa Real.

Por tanto, que comparta apellido con el monarca no significa que forme parte del núcleo de Zarzuela ni del entorno de Sus Majestades ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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De hecho, el propio Nacho ha tratado en distintas ocasiones de evitar que su parentesco con la familia real defina su carrera televisiva. Así lo dejó claro días antes de su etapa en 'Supervivientes'. "No tengo ningún tipo de relación con nadie", aseveró durante la premiere de 'Un placer conocerte', el documental de Laura Pausini.

Quién es Nacho de Borbón

Nacho comenzó su trayectoria profesional vinculado al mundo de la moda. Su físico y su trabajo como modelo le llevaron a desarrollar gran parte de su carrera en Asia, sobre todo en mercados como China y Corea del Sur.

Allí participó en campañas publicitarias, sesiones de fotografía y diferentes trabajos relacionados con la moda. Esta fue una de las principales facetas profesionales en las que se centró antes de dar el salto a la televisión.

Su llegada a 'Supervivientes' supuso un cambio radical. Pasó de las sesiones de fotos y las campañas a dormir al aire libre, enfrentarse a pruebas físicas, convivir con otros concursantes y sobrevivir con recursos mínimos. Y cuando aterrizó en Honduras en 2022, gran parte de los espectadores se preguntaban qué hacía un joven con apellido Borbón en un reality de supervivencia.

Su aventura terminó en la última fase del programa. Nacho consiguió convertirse en uno de los cuatro finalistas, aunque el público decidió que no debía continuar hasta la gran final. Terminó cuarto, por detrás de Alejandro Nieto, Marta Peñate y Nacho Palau, y fue Alejandro quien al final se llevó la victoria.

Ahora el joven afronta un desafío diferente. En 'La isla de las tentaciones' no tendrá que luchar contra el hambre, las condiciones climatológicas o las pruebas físicas. Esta vez tendrá que enfrentarse a un terreno mucho más personal: su propia relación sentimental.

Nacho participa junto a Náyades Lospitao, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente dos años. Ambos se conocieron en un evento de influencers celebrado en Valencia y su noviazgo comenzó poco después.

"Sé que muchos no os esperabais verme aquí, pero tengo ganas de que me conozcáis y que me veáis en un programa diferente a 'Supervivientes'", explicaba a sus seguidores de Instagram.

En su presentación del espacio televisivo, espeta: "Podría hacer cualquier cosa si me partes el corazón". De hecho, en las primeras imágenes difundidas por esta cadena se observa a Nacho besándose con una de las solteras, una escena que habrá que esperar a ver. Su estreno tiene lugar este lunes a partir de las 23:00 horas.