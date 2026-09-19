El intérprete no ha dudado en acercarse a la playa de La Concha para darse un baño

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San SebastiánOrlando Bloom ha aprovechado su estancia en San Sebastián, por el Festival de Cine, para realizar alguna que otra actividad conocida en la zona. El intérprete no ha dudado en acercarse a la playa de La Concha para darse un baño. El momento ha sido captado por 'El Diario Vasco', el medio que ha compartido un vídeo donde se puede ver al actor disfrutando de un chapuzón frente a la costa donostiarra.

El actor forma parte del elenco de 'Bucking Fastard', la nueva película de Werner Herzog, junto a Rooney Mara, Kate Mara y Domhnall Gleeson. La obra de 109 minutos forma parte de las proyecciones vinculadas al Premio Donostia que el certamen ha concedido este año al cineasta alemán.

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Un momento de relax para el actor

El actor británico se dejó ver en los actos de la jornada inaugural del Festival de Cine y después encontró un hueco para disfrutar de la ciudad. Sin duda, Orlando Bloom protagonizó un momento divertido y espontáneo en la ciudad que ha sacado más de una sonrisa.

En el vídeo publicado por el citado medio se puede ver al intérprete entrando y saliendo del agua, colocándose unas gafas de bucear y disfrutando del increíble paisaje de la playa más famosa de Donosti.