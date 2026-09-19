Miri Pérez exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha encontrado el amor hasta en dos ocasiones en un reality

La influencer siempre ha querido mantener su relaciones sentimentales discretas

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Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', nunca ha escondido que es una mujer que vive el amor con intensidad. Aunque intenta proteger su intimidad y no suele convertir sus relaciones sentimentales en el centro de su exposición pública, a lo largo de los años hemos conocido algunos de los hombres que han ocupado un lugar importante en su vida. Historias largas, otras inesperadas y romances que han coincidido, curiosamente, con algunos de los momentos profesionales más importantes de su trayectoria televisiva. Su CV sentimental tiene tres nombres especialmente destacados: el chef Jorge Brazález, Pablo Salazar y Alejandro Albalá.

La influencer descubrió el amor entre fogones durante la quinta edición de 'MasterChef', el programa que la dio a conocer al gran público. Después llegaría Pablo Salazar, con quien mantuvo una relación mucho más discreta y alejada de los focos. Precisamente 'Supervivientes 2024' marcaría un antes y un después entre ellos, Miri viajó a Honduras teniendo pareja y, cuando regresó a España, descubrió que aquella historia prácticamente había terminado.

Paradójicamente, Honduras volvería a convertirse tiempo después en un lugar decisivo para su vida sentimental. Durante 'Supervivientes All Stars', Miri conoció mucho más de cerca a Alejandro Albalá. Lo que comenzó como un tonteo entre supervivientes terminó convirtiéndose en una conexión que ambos decidieron seguir explorando fuera de los Cayos Cochinos.

Jorge Brazález, el amor que nació en televisión

Su participación en un talent culinario en 2017 cambió por completo su vida y, además de abrirle las puertas de la televisión, hizo que conociera a uno de sus grandes amores: Jorge Brazález. La atracción entre Miri y Jorge fue creciendo durante las grabaciones.

Entre pruebas culinarias, cocinados bajo presión y muchas horas de convivencia, la amistad terminó adquiriendo un carácter diferente. Miri nunca ocultó que había sentido una atracción prácticamente inmediata por él y, aunque al principio su timidez jugó en su contra, terminó dejándose llevar.

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Miri llegó a hablar públicamente de Jorge como uno de los grandes amores de su vida. Era una historia especialmente intensa, quizá también porque ambos compartían el vértigo de haber pasado en poco tiempo del anonimato a convertirse en dos de los concursantes más reconocibles del programa. Fuera de las cocinas, sin embargo, mantener aquella conexión resultó mucho más complicado.

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Su historia estuvo marcada por las idas y venidas. Incluso después de separarse, la conexión continuaba existiendo y durante un tiempo parecieron incapaces de cerrar definitivamente aquella puerta. Los dos intentaron encontrar una fórmula sentimental que encajara mejor con sus respectivos estilos de vida y exploraron una relación abierta. Una manera de continuar unidos sin renunciar a la independencia que necesitaban en aquel momento.

Durante esa etapa volvieron a compartir viajes y momentos juntos, pero el cariño no fue suficiente para convertir aquella reconciliación en algo definitivo. Poco a poco sus caminos terminaron separándose.

Pablo Salazar, su relación más discreta

Pablo Salazar apareció en la vida de la influencer y desde el principio ambos intentaron mantener su historia sentimental lejos del ruido mediático. Aunque Miri nunca ha sido especialmente dada a esconderse, tampoco sintió la necesidad de convertir su noviazgo en contenido constante. Esa discreción hizo que durante bastante tiempo fueran pocos los detalles que trascendieran sobre ellos.

En mayo de 2022 pudieron ser vistos juntos en actitud cariñosa y la relación comenzó a ser conocida públicamente. Sin grandes anuncios ni declaraciones, Miri parecía haber encontrado una estabilidad diferente a la intensidad que había caracterizado su anterior historia sentimental.

Pero nuevamente la televisión acabaría cruzándose en el camino de su vida amorosa. Cuando Miri aceptó convertirse en concursante de 'Supervivientes 2024', ella y Pablo continuaban juntos. La influencer hizo las maletas y viajó hasta Honduras para enfrentarse a una de las experiencias más exigentes de su trayectoria, dejando su vida habitual y su relación en España.

A su regreso se encontró con una situación sentimental muy diferente a la que había dejado antes de marcharse. Miri llegó a reconocer públicamente que Pablo podía haber conocido a otra persona mientras ella estaba concursando.

Alejandro Albalá, una conexión en 'Supervivientes All Stars'

Miri Pérez y Alejandro Albalá llegaron a 'Supervivientes All Stars' preparados para volver a enfrentarse al hambre, la convivencia y las durísimas condiciones del concurso. Lo que probablemente ninguno esperaba era encontrar una conexión sentimental en mitad de aquella experiencia. Entre ellos comenzó a surgir una complicidad cada vez más evidente. La química existía, aunque ninguno parecía dispuesto a colocar una etiqueta demasiado pronto.

A medida que avanzaban las semanas, la conexión dejó de ser únicamente divertida. Alejandro y Miri comenzaron a convertirse en un apoyo mutuo dentro del concurso. Él encontraba en ella una personalidad que le atraía mucho más allá del físico y Miri hablaba de la tranquilidad, el cariño y la alegría que le aportaba.

El momento decisivo llegó cuando ambos tuvieron que enfrentarse a una expulsión. La posibilidad real de separarse provocó que hablaran de aquello que estaba naciendo entre ellos. Alejandro reconoció el enorme cariño que había desarrollado por Miri y la paz que encontraba a su lado. Ella también admitió que la conexión había aparecido de una manera completamente natural.

Finalmente, Alejandro abandonó el concurso y Miri permaneció en Honduras. La distancia, curiosamente, volvió a aparecer en su vida sentimental, pero esta vez la historia evolucionaría de otra manera. Una vez en España, continuaron viéndose lejos de los focos y permitieron que aquello que había nacido en Honduras evolucionara sin necesidad de explicar públicamente cada paso y este verano la pareja ha hecho pública su relación.