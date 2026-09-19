Penélope Cruz deslumbra en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián

La actriz ha regresado al certamen para presentar La Invitación, la película dirigida por Olivia Wilde

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San SebastiánPenélope Cruz se roba todas las miradas en el Festival de Cine de San Sebastián. La actriz ha regresado al certamen para presentar 'La Invitación', la película dirigida por Olivia Wilde. Pero también se espera su aparición el domingo, cuando posiblemente acompañe al equipo de 'La bola negra', la obra de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

La intérprete ha optado en esta ocasión por un vestido negro de silueta ajustada, escote palabra de honor y largo por encima de la rodilla, cubierto en buena parte por bordados y aplicaciones brillantes de inspiración floral. El diseño combina zonas de acabado satinado con otras cargadas de pedrería y lo ha acompañado de unas sandalias negras de plataforma a juego.

Penélope Cruz ha lucido la melena a la altura de los hombros, con volumen y un flequillo abierto mientras que el maquillaje se centraba en la mirada con sombras oscuras y delineado. La actriz ha llevado los labios con un tono nude muy discreto y ha rematado el look con unos pendientes en tonos ámbar y dorados.

Los detalles de las películas en las que aparece Penélope Cruz

La actriz forma parte del reparto de 'La invitación', una película que muestra una cena de dos parejas que e complica. Y lo que comienza como un día normal acaba con tensiones y con unos personajes sacando todo lo que llevan tiempo callando. La actriz comparte reparto con la propia directora, Seth Rogen y Edward Norton.

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'La bola negra', la otra gran cita de Penélope Cruz, está inspirada en la obra inacabada de Federico García Lorca. La historia entrelaza las vidas de tres hombres en épocas distintas y cuenta también con Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y Glenn Close. La película llegará a los cines españoles el próximo 2 de octubre.