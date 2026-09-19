Antía Troncoso 19 SEP 2026 - 13:02h.

La hija de Paz Padilla celebra su preboda por todo lo alto: un paisaje idílico frente al mar y rodeada por todos sus seres queridos

Ubicación, menú, vestidos y alianzas: todo lo que se sabe de la boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal

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Anna Ferrer Padilla celebra su preboda frente al mar en Zahara de los Atunes. La hija de Paz Padilla ha reunido a todos sus seres queridos para celebrar las horas previas a su boda con su novio Mario Cristóbal. Una fiesta por todo lo alto en la playa que ha estado llena de momentos de lo más divertidos y emotivos. ¡Descubre en esta noticia todos los detalles!

La hija de la presentadora de televisión está a punto de dar el 'sí quiero' en una ceremonia que se celebrará este sábado, 19 de septiembre. Pero antes de pasar por el altar, Anna Ferrer ha querido celebrar las horas previas a su unión matrimonial con una espectacular preboda en la que no ha faltado ni un solo detalle.

Así ha sido la preboda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal

Ayer, parte de los invitados de la boda, llegaban a Zahara de los Atunes para estar presentes en la gran boda. Allí, los esperaba la pareja para celebrar su amor junto a ellos en un chiringuito en la playa en un enclave idílico con unas vistas privilegiadas. Entre la lista de invitados se encuentran varias influencers con las que Anna tiene una estrecha amistad como: Anita Matamoros, Marta Riumbau, Mery Turiel y Marta Lozano.

Vestidos de blanco, ella con un vestido dos de dos piezas; y él con una camisa blanca holgada y unos pantalones de lino, la pareja llegaba de la mano al lugar para reunirse con sus invitados entre vítores y aplausos. Junto a sus invitados, disfrutaron de una tarde muy especial en la que el atardecer se convirtió en uno de los grandes protagonistas, regalando a todos los presentes un momento mágico.

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La celebración no tardó en animarse. Con música en directo, Anna y Mario pusieron el local patas arriba, convirtiéndose en los reyes de la fiesta y dándolo todo al ritmo de la música. Incluso, la pareja se subió a la mesa para animar a todos sus invitados. Un momento en el que no faltaron risas y en el que los futuros esposos estuvieron de lo más cómplices, dedicándose a cada rato miradas de amor ante el momento tan importante que estaban viviendo.

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Además, el evento contó con varias dinámicas, entre ellas un bingo lleno de sorpresas para los invitados. También Paz Padilla sorprendió a la pareja con un gracioso vídeo hecho por inteligencia artificial con su futuro bebé, el cual que desató las carcajadas de todos los presentes. Por último, la noche se cerró con unos increíbles fuegos artificiales.

Las emotivas palabras de Paz Padilla antes de la boda de su hija

Antes del gran día de su hija, Paz Padilla se sinceró en su cuenta de Instagram sobre cómo estaba viviendo los días previos a la boda: "Solo quedan dos días y llevo todo el día llorando. Y lo más curioso es que no estoy triste, estoy inmensamente feliz, pero no sé que pasa que lloro. Creo que me emociona estar rodeada de familia y amigos, todos juntos celebrando el amor de Anna y Mario. Y también sé que cuando la vea vestida de novia, voy a recuperar ese sueño que tenía cuando era pequeña y me imaginaba que la vería adulta, enamorada y empezando su propia familia".

También, la presentadora de televisión, hecha un manojo de nervios, se preguntaba si "estaría a la altura con tantas influencers y con tanta gente guapa". "Después pienso, que más da. Ella va a estar preciosa y feliz y yo voy a estar a su lado", declaraba Paz Padilla muy emocionada.