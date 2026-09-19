Carlos Otero 19 SEP 2026 - 09:00h.

Aunque quiere huir de convencionalismos, el evento contará con el clásico banquete precedido de una emotiva ceremonia

Anna Ferrer Padilla se prueba su vestido de novia por última vez a escasos días de su boda: “Ya no hay marcha atrás”

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El evento nupcial de la semana es la boda de la hija de Paz Padilla, la influencer Anna Ferrer Padilla, que se da el “sí, quiero” esta tarde con su novio desde hace cuatro años, Mario Cristóbal. La pareja ha querido mantener en secreto, como es lógico, muchos detalles de la fiesta. Sin embargo, estamos en condiciones de avanzar varios elementos sobre su gran día.

Ceremonia íntima, sin validez legal y en Zahara de los Atunes

El acto del día 19 será, según palabras de la novia, “un paripé”. La pareja ha citado a sus invitados en Zahara de los Atunes para una celebración del amor. “Sé que lo normal en las bodas civiles es casarse en el momento o antes de la boda, pero nosotros no vamos a poder y nos casaremos después legalmente”, ha contado la hija de Paz Padilla.

Con respecto al número de invitados, la pareja no se ha pronunciado sobre la cifra oficial, pero sí ha explicado que apuesta por un evento más bien íntimo. “Tienes que invitar a la gente que tú de verdad quieras, sin compromisos. Quiero que sea la menor gente posible, en el sentido de que quiero estar con todo el mundo; no quiero hacer una boda gigante”, ha declarado la propia Anna.

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Además, la influencer ha explicado que los amigos tendrán prioridad sobre la familia: ni su padre ejercerá de padrino en la ceremonia ni ambos se sentarán con sus parientes durante el convite.

Un cóctel largo de 18 aperitivos y, al menos, un plato principal

Donde parece que Anna y Mario no se saldrán de lo estipulado es en el concepto gastronómico del evento. La pareja hizo el pasado mes de febrero una prueba de menú en la que cató 24 bocados diferentes, de los cuales escogió 18. Además de estos aperitivos, habrá platos fuertes, que se servirán en una vajilla de aires andaluces con estampados en tonos azules y tierra. A falta de conocer la elección final, la pareja declaró que entre sus opciones favoritas estaba un tradicional solomillo con patatas rústicas.

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Otros elementos clásicos de este tipo de celebraciones que no faltarán en la boda de Anna son las alianzas. “No sabéis qué sensación vernos los dedos con las alianzas”, contó la creadora de contenido con absoluta ilusión hace unos días. Tampoco faltarán la fiesta amenizada por un DJ, con barra libre, el lanzamiento del ramo y el reportaje fotográfico que, siendo ella instagramer, resulta imprescindible.

Los vestidos del gran día

Por supuesto, el tema de los vestidos de novia es uno de los grandes secretos de la jornada. Sin embargo, tanto Anna como Paz Padilla han revelado pistas que permiten imaginar cómo serán estos estilismos.

Anna reveló que ese día vestirá moda española: “Inuñez me está haciendo el primer vestido y Claudia Llagostera, el segundo”, explicó la creadora de contenido. “No quiero ir muy clásica, pero sí de novia”. Este mismo verano se reafirmaba en este concepto: “Quiero que el vestido me encante a mí, que sea muy yo”, aseguraba, añadiendo: “Me criticarán, pero no le puede gustar a todo el mundo”.

Paz Padilla, por su parte, vestirá del diseñador Luis Berrendero. El modista se ha encargado también del look de Anna para la preboda. “Hoy hemos hecho la última prueba juntos y estamos emocionadísimas”, comentó la novia.