Anna Ferrer Padilla se prueba su vestido de novia por última vez a escasos días de su boda

Natalia Sette 10 SEP 2026 - 10:00h.

La hija de Paz Padilla, muerta de nervios, se ha probado su vestido de novia por última vez a diez días de su boda con Mario Cristóbal

La emoción de Anna Ferrer y Mario Cristóbal al recoger las alianzas para su boda

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Anna Ferrer Padilla no puede estar más nerviosa. A escasos días de pasar por el altar junto a Mario Cristobal , la influencer está completamente volcada en ultimar todos los preparativos. Entre ellos, y uno de los más importantes, probarse su vestido de novia por última vez.

La creadora de contenido acudió hace unos días junto a su madre a la prueba del vestido de la preboda . Ella misma ha reconocido que durante los días que dure la celebración, llevará diferentes diseños. Ahora, ha tenido que enfrentarse a la prueba de su vestido de novia, con el que pasará por el altar. “Tengo la última prueba de los vestidos. Estoy un poco nerviosa, os tengo que confesar. Ya no hay marcha atrás!!!”, escribió en sus ‘stories’ muy emocionada.

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Desde que Mario Cristóbal le pidió matrimonio, la hija de Paz Padilla no ha dejado de compartir con su comunidad cada paso que ha dado en los preparativos. Es por ello que sus fans le pidieron que al terminar la prueba, les contara qué sensaciones tuvo al probárselo por última vez antes del gran día.

Ella, que se debe a su comunidad virtual, no dudó en contarlo todo al salir. “La prueba de vestido ha ido muy bien!! He grabado un mini vlog pero no sé si queréis verlo”, ha dicho con total sinceridad. Los nervios por el resultado del vestido se disiparon por completo una vez se lo puso y comprobó que era todo lo que siempre había soñado.

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Al contrario que con la prueba del vestido de la preboda, esta vez su madre no pudo ir con ella pero aún así ha sacado el lado positivo. “No me ha podido acompañar mi madre pero me ha acompañado mi amiga Ana. Pero bueno así se va a llevar la sopresa!!”, ha continuado escribiendo.

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Aprovechando el comunicado, Anna se ha interesado por qué tipo de contenido quieren ver sus seguidores sobre la boda. Aunque durante el gran día no vaya a estar atenta al teléfono, puede dejar unos videos preparados sobre los preparativos. “Aprovecho y os pregunto ¿Hay algún contenido sobre la boda que queráis ver previo a la boda? ¿De preparativos o curiosidades? Cosas no tradicionales que vamos a hacer”, ha terminado poniendo.