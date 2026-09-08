La cantante, que se estaba peinado delante de su público, confundió, por un momento, el micrófono con su cepillo del pelo

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La cantante Aitana, que sigue inmersa en la gira de su disco 'Cuarto Azul', ha dado ya tres de los cuatro conciertos que tenía agendados en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En el último de ellos, ella misma ha comentado, a través de sus redes sociales, un pequeño lapsus que tuvo sobre el escenario.

Después de peinarse el pelo con un cepillo (también azul, por cierto) y de ser ovacionada por ello por su público, la artista se confundió y, cuando fue a hablar, en vez de que coger el micrófono, se puso el cepillo en la boca por un segundo.

"Chicos, una cosa: ¿por qué me pasa esto a mí? Os juro que es como si fuera inconsciente, me ha pasado dos veces. Supongo que es por haber cantado toda mi vida con el cepillo de dientes en casa", ha comentado Aitana en su cuenta de X, junto al vídeo del momento. Según sus fans, que han llenado su publicación de comentarios chistosos, es la segunda vez que esto le pasa en Barcelona.

Con el micrófono colocado adecuadamente, la artista catalana explicó en su debut en Barcelona que, cuando era pequeña, soñaba con convertirse en cantante y se imaginaba sobre un escenario diciendo: "¡Bona nit, Barcelona!", por lo que poder hacerlo ahora frente a miles de personas supone "cumplir un gran sueño".

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También entonces hizo referencia a su trayectoria en el Palau Sant Jordi y a lo que significa para ella regresar a Barcelona, donde comenzó todo. Especialmente divertida se mostró al recibir una pancarta con una fotografía suya vestida con la equipación del Barça, equipo del que ha confesado ser seguidora desde niña.

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Durante su primer concierto en Barcelona, Aitana recibió también numerosos regalos, flores y dibujos, además de una bandera de Sant Climent de Llobregat, su pueblo, que le hizo especial ilusión. Visiblemente emocionada, bajó entre el público para saludar a sus seguidores y, en uno de los momentos más espontáneos de la noche, permitió que un grupo de fans subiese al escenario para bailar con ella y hacerse un selfie antes de que el equipo de seguridad les acompañase de nuevo fuera.

Por último, agradeció la presencia en el Palau de sus padres, de su familia y de sus mejores amigas, que viajaron desde su pueblo para acompañarla, dedicando una mención especial a una de ellas, que acaba de ser madre y aun así no quiso perderse la cita.