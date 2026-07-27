Celia Molina 27 JUL 2026 - 10:28h.

Una marca de ropa que llevaba el nombre de Aitana ha cambiado su eslogan por no querer "tener nada que ver con España"

Cancelan un concierto homenaje a Rosalía en Argentina en medio de la campaña contra la cantante tras la final del Mundial 2026

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Tras la victoria de España en el último Mundial de Fútbol, en la que la selección de Argentina apenas tocó el balón durante más de 120 minutos, la cantante Rosalía compartió un vídeo donde la influencer Mia Khalifa celebraba el triunfo de la roja al son de su hit, 'La Perla'. La catalana explicó que sólo lo hizo porque vio que "sonaba su canción", sin darse cuenta de que la creadora de contenido había llamado "perlas" a los jugadores argentinos.

De forma inmediata, la autora de LUX comenzó a ser criticada de forma masiva en el país latinoamericano, hasta el punto de que tuvieron que suspender un concierto homenaje dedicado a su figura.

Así mismo, los shows que Rosalía tiene pendientes allí a principios de agosto penden de un hilo pues, a pesar de haberse vendido todas las entradas, los ciudadanos argentinos han llevado a cabo una campaña de boicot contra su gira, exigiendo en las redes el reembolso de los tickets.

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La marca que ha borrado el nombre de Aitana

Esto es un ejemplo de lo mal que se han tomado los aficionados la derrota en una final en la que Messi no fue capaz de marcar ni un solo gol, gracias al juego táctico de los españoles. Y ahora, en la línea de odio hacia nuestro país que han manifestado muchos ciudadanos argentinos desde el pasado 19 de julio, le ha tocado el turno a Aitana.

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Aitana no ha hecho ningún comentario mínimamente dañino contra Argentina, pero el hecho de que su canción, 'Superestrella', se haya convertido en el himno de nuestra victoria y de que ella misma, como ya hizo durante la celebración de la Eurocopa, la cantara en el día de la gran fiesta, ha colocado a la artista en el punto de mira.

Ella siempre ha sido muy respetuosa con el resto de las aficiones, si bien nunca ha escondido lo emocionada que estaba por la gran trayectoria que España hizo durante todo el Mundial.

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"No queremos saber nada de Aitana ni de España"

Por ello, una marca de ropa argentina que, hasta ahora, se llamaba 'Aitana IND' ha decidido cambiar su nombre: "Comunicado oficial: hasta nuevo aviso, no queremos saber nada que tenga que ver con el nombre AITANA. Ahora somos TINI. No queremos saber nada que tenga que ver con España", han dicho en su cuenta, recibiendo un sin fin de comentarios en los que se les acusa de tener "muy mal perder".

Ésta es la tónica que se está viviendo en Argentina tras el 1-0 que le dio el triunfo a España y cuyo resultado están tratando, por todas las vías, de impugnar. El país ha recogido miles de firmas para que "se repita la final", apoyándose en teorías conspiratorias como que Messi les ordenó a sus compañeros que perdieran el partido por intereses políticos y hasta en un supuesto "embrujo" que "abdujo la energía" de los jugadores albicelestes y les impidió no tirar a puerta durante el encuentro.

Desde las redes, los usuarios españoles instan a los argentinos a "aceptar la derrota", pues el partido no solo fue legal, sino que fue un ejemplo de lo que es y debe ser el fútbol: un juego en equipo en el que todos los jugadores luchan unidos por conseguir la gloria.