Detrás de uno de los rostros más reconocibles de la comedia española existe una faceta mucho menos conocida y que siempre ha querido mantener lejos del foco mediático

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Joaquín Reyes está acostumbrado a hacer reír. Durante más de dos décadas, el humorista albaceteño se ha dado a conocer por su ironía, las imitaciones y ese particular universo manchego que comenzó a desarrollar junto a Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Raúl Cimas y compañía.

Sin embargo, detrás de uno de los rostros más reconocibles de la comedia española existe una faceta mucho menos conocida: la de marido, padre y hombre que siempre ha procurado mantener su vida familiar al margen de los focos.

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Esa parte más personal es una de las protagonistas de su próxima aparición en 'Salvados', que se emitirá este domingo a las 21:30 horas en laSexta.

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Casado con su novia de toda la vida y sus dos hijos

A pesar de ser un personaje televisivo muy conocido, Reyes ha conseguido que su matrimonio permanezca fuera de la actualidad. El humorista está casado con Marta, su novia de toda la vida, una mujer que ha desarrollado su vida profesional lejos del mundo del espectáculo y que trabaja como maestra de Educación Infantil.

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El propio Reyes ha hablado de ella en algunas entrevistas, aunque siempre evitando convertir su relación en contenido mediático. "Mi mujer es quien aporta una visión crítica a mis espectáculos; no me adula como muchas de las personas que me rodean. Es en ella en quien más confío cuando pido una opinión", declaró en una entrevista con Europa Press.

Su relación se remonta a mucho antes de que se convirtiera en uno de los grandes nombres del humor español. Fruto de su relación, tienen dos hijos: Ester y Jesús.

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En 2021, cuando recibió a 'El País' en su casa de Madrid con motivo de la publicación de su novela 'Subidón', el cómico hablaba de su pareja de toda la vida y de sus dos hijos, que entonces ya eran adolescentes. A ellos tampoco los ha expuesto públicamente.

"Me río mucho con mis ellos, son muy graciosos, especialmente Ester, tiene mucho sentido del humor, los dos lo tienen, pero ella tiene una gracia muy natural", manifestó en 'Ser padres'.

"Les encanta que me dedique a hacer reír a la gente, hace que me vean como una especie de superhéroe, porque el mío no es un trabajo típico de un padre, dedicarse a decir cosas graciosas. Muchas veces les he llevado al teatro conmigo para que vieran que hacer reír no deja de ser un trabajo", añadía Reyes en la entrevista.

En 2025, indicó que el mayor tenía entonces casi 19 años y que su hija rondaba los 17.

El humor viene de familia

Si hay algo que parece haber marcado la personalidad de Joaquín Reyes desde pequeño es el humor. El cómico creció en una familia en la que las bromas formaban parte de la vida cotidiana.

Su padre era profesor y, según ha contado, tenía un particular sentido del humor. "Vengo de una familia donde nos reíamos mucho. Mi padre gastaba muchas bromas, y a mí me parecía de lo más normal bromear con él, aunque fuera mi padre", indicaba a 'El País'.

Ese ambiente terminó convirtiéndose en su forma de vida. Aunque estudió Bellas Artes y en un principio quería dedicarse a la ilustración, su trayectoria acabó llevándole hacia el mundo del humor, primero con los monólogos y después con aquel grupo de amigos y compañeros que terminaría revolucionando la comedia televisiva española.