Redacción Cataluña 20 SEP 2026 - 19:30h.

La bandera independentista fue incendiada durante la madrugada en la Torre des Baluard, un edificio histórico protegido de Cadaqués

La rápida intervención de la Policía y los Bomberos evitó que las llamas afectaran a la estructura o al interior del inmueble

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GironaLa bandera fue prendida fuego durante la madrugada y la rápida intervención policial evitó que las llamas alcanzaran el edificio. El Ayuntamiento de Cadaqués ha condenado el episodio y ha anunciado que no permitirá que este tipo de acciones alteren la convivencia en el municipio.

La Torre des Baluard forma parte del patrimonio histórico de la localidad y está protegida como Bien Cultural de Interés Nacional. El inmueble conserva elementos de las antiguas defensas medievales de Cadaqués y constituye uno de los vestigios de su antiguo recinto fortificado.

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La bandera ardió durante la madrugada

El suceso se produjo en las primeras horas de este domingo, cuando una estelada que se encontraba colocada en el exterior de la Torre des Baluard fue incendiada. El Ayuntamiento ha denunciado el episodio como un acto vandálico y ha expresado públicamente su rechazo a lo ocurrido.

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El fuego quedó controlado antes de que pudiera propagarse al interior o comprometer la estructura del inmueble, según ha informado el consistorio. La actuación de los servicios policiales y de emergencias permitió evitar daños de mayor alcance en uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de Cadaqués.

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El Ayuntamiento ha explicado que la intervención fue rápida y ha agradecido la actuación de la Policía y los Bomberos. La prioridad durante el incidente fue impedir que las llamas pasaran de la bandera al edificio histórico.

Una torre medieval integrada en el casco antiguo

La Torre des Baluard se encuentra en el núcleo antiguo de Cadaqués y forma parte de los restos de las antiguas fortificaciones que protegían la población. La construcción está vinculada al recinto defensivo medieval de la localidad y conserva una torre semicilíndrica y restos de los muros del antiguo baluarte.

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La Generalitat de Cataluña reconoce el valor patrimonial del conjunto y la torre cuenta con protección como Bien Cultural de Interés Nacional. Los restos conservados constituyen una parte de la antigua estructura defensiva de Cadaqués, una localidad marcada históricamente por su ubicación junto al mar y su exposición a ataques de piratería.

El lugar tiene además una especial relevancia dentro del paisaje urbano de Cadaqués. La antigua fortificación se integra en el casco histórico y constituye uno de los elementos que permiten identificar el pasado medieval del municipio.

El Ayuntamiento condena los hechos

Tras conocer lo ocurrido, el consistorio publicó un mensaje en sus redes sociales en el que calificó el episodio de "acto de cobardía e incivismo". El Ayuntamiento considera especialmente grave que el incidente se haya producido sobre un edificio que representa al municipio y forma parte de su patrimonio histórico.

El gobierno local también ha trasladado su rechazo a cualquier acción que pueda generar enfrentamientos entre vecinos. "No permitiremos que acciones de este tipo alteren la convivencia ni nos intimiden", ha señalado el consistorio. La institución ha insistido además en su agradecimiento a los cuerpos policiales y a los bomberos que intervinieron.

El episodio no ha provocado, según la información difundida por el Ayuntamiento, daños en la estructura ni en el interior de la Torre des Baluard. La actuación de los servicios de emergencia evitó que el fuego alcanzara otras partes del inmueble.

Un incidente que se suma al debate sobre la estelada

La bandera independentista ha protagonizado en los últimos meses distintos episodios relacionados con la convivencia y el espacio público en Cataluña. La estelada es un símbolo asociado al movimiento independentista catalán y su presencia en espacios públicos ha generado en ocasiones controversias políticas y sociales.

Precisamente, en agosto, Noticias Telecinco informó de la investigación abierta por la Policía Nacional después de la actuación de varios agentes contra un aficionado del FC Barcelona al que retiraron una estelada antes de acceder a un partido en Elche.

En el caso de Cadaqués, el Ayuntamiento ha centrado su denuncia en el daño potencial causado al patrimonio y en la necesidad de preservar la convivencia. Por ahora, la información facilitada por el consistorio no atribuye públicamente la acción a ninguna persona o colectivo concreto.

La Torre des Baluard, que forma parte de los restos de la antigua fortificación de Cadaqués, mantiene así su integridad pese al incidente. La rápida intervención de los servicios de emergencia impidió que el incendio de la bandera se transformara en un fuego que afectara al histórico edificio.