Redacción Cataluña 20 SEP 2026 - 19:52h.

El insólito operativo ha permitido sacar al animal de la zona en la que se encontraba atrapado, en una intervención que ha llamado la atención por las dimensiones y características del rescate

La operación pone de manifiesto la dificultad que pueden alcanzar algunos rescates de animales cuando el terreno impide utilizar medios convencionales

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Una vaca ha quedado atrapada en un charco lleno de lodo y ha tenido que ser rescatada mediante un helicóptero en el madrileño municipio de Rascafría. El insólito operativo, formado por Miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales, ha permitido sacar al animal de la zona en la que se encontraba atrapado, en una intervención que ha llamado la atención por las dimensiones y características del rescate.

La operación pone de manifiesto la dificultad que pueden alcanzar algunos rescates de animales cuando el terreno impide utilizar medios convencionales. La información disponible sobre el suceso se centra en la intervención aérea necesaria para poner a salvo al animal.

Un rescate poco habital

La situación se produjo después de que la vaca quedara atrapada en un charco, sin posibilidad de salir por sus propios medios. La presencia del animal en una zona de difícil acceso hizo necesaria la intervención de un helicóptero para completar el rescate.

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La operación permitió elevar a la vaca y trasladarla fuera del punto en el que había quedado atrapada. Este tipo de maniobras requieren especial cuidado debido al peso del animal y a la necesidad de garantizar que permanezca asegurado durante el traslado.

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El rescate ha dejado además una de esas imágenes poco habituales en las intervenciones de emergencia. El helicóptero se convirtió en la herramienta necesaria para sacar al animal de una situación que no podía resolverse fácilmente desde tierra.

La dificultad de rescatar animales de gran tamaño

Los equipos de emergencia se enfrentan en ocasiones a operaciones especialmente complejas cuando los animales quedan atrapados en lugares de difícil acceso. El tamaño y el peso de una vaca obligan a utilizar procedimientos específicos y a extremar las precauciones durante su extracción.

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El uso de un helicóptero permite acceder a zonas en las que otros vehículos o equipos terrestres no pueden trabajar con facilidad. La maniobra aérea ofrece así una alternativa cuando el terreno, el barro o la ubicación del animal dificultan una intervención convencional.

No es la primera vez que un helicóptero participa en un rescate de estas características. En septiembre de 2025, un equipo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales tuvo que intervenir para sacar a una vaca atrapada en una turbera de Rascafría

Otros rescates de animales desde el aire

Las operaciones de este tipo han dejado imágenes especialmente llamativas en los últimos años. Los helicópteros se han utilizado en diferentes ocasiones para poner a salvo animales que, por su ubicación o tamaño, no podían ser evacuados por tierra.

En abril de 2021, por ejemplo, un helicóptero de Emergencias participó en Asturias en el rescate de Bolero, un toro de más de 800 kilos que había caído por un acantilado y terminado en una playa. La operación necesitó incluso dos aeronaves y el animal fue sedado previamente para reducir los riesgos durante la maniobra. También se han realizado rescates aéreos de perros y otros animales atrapados en zonas montañosas o de difícil acceso. En junio de este año, un helicóptero del Grupo Especial de Rescate de Alicante permitió evacuar a un mastín de 80 kilos que no podía continuar caminando por una zona montañosa.