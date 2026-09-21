Maitena Berrueco 21 SEP 2026 - 08:30h.

Un detenido y seis investigados en Bilbao por suplantar la identidad de un joven para delinquir y cometer infracciones

El infierno de Irati, le robaron el DNI y ahora es investigada por varias estafas: le suplantaron la identidad y acabó en el calabozo

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BilbaoUn detenido y seis investigados en Bilbao por suplantar la identidad de un joven a cuyo nombre registraban vehículos utilizados para delinquir y cometer infracciones. El robo de identidad deja un reguero de angustiosas historias como la de Mar, que sufrió el robo de su bolso y al tiempo supo que habían utilizado su DNI para suplantar su identidad y acabó denunciada por estafa.

La sorpresa para un bilbaíno de 21 años fue mayúscula cuando empezó a recibir multas de tráfico a su nombre, no una ni dos notificaciones, sino hasta 100 llegó a recibir. Por si fuera poco, le implicaban en robos, impagos en gasolineras y hasta le atribuían accidentes de tráfico con varios vehículos diferentes.

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Una pesadilla porque él ni había cometido esas infracciones, ni había tenido accidentes y por no tener no tenía ni carnet de conducir y mucho menos un coche. Extrañado, a principios de este 2026, decidió acudir a la comisaría para denunciar.

100 multas y no tiene carnet

La Ertzaintza arrancó entonces una investigación que les ha llevado a destapar un entramado diseñado para registrar vehículos de forma provisional o formal a nombre del joven sin permiso de conducir, usurpando su identidad, para luego delinquir y cometer infracciones.

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De momento un hombre de 26 años ha sido detenido y otras seis personas están siendo investigadas como integrantes de esta trama delictiva. Todos ellos tienen entre 20 y 60 años, y son cinco hombres y una mujer. Eso sí, todos tienen algo en común: antecedentes y detenciones previas.

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Según pudo averiguar la Ertzaintza, la víctima, a pesar de no tener carnet de conducir, estaba relacionada con al menos una decena de vehículos. En algunos de ellos, constaba como titular y, en otros casos, porque se le había atribuido el uso de los mismos como conductor en sanciones y accidentes de circulación.

La investigación policial llevó a la identificación de un hombre que realizaba compra-ventas de vehículos y que en vez de asumir para si la titularidad de los mismos la estaba trasladando a la víctima. Posteriormente, estos coches se empleaban en diferentes hechos delictivos, desde robos a impagos en gasolineras; estando implicados también en accidentes de circulación y habiéndose cometido con ellos alrededor de un centenar de infracciones de tráfico en las que se atribuía al joven de Bilbao la responsabilidad. Según se pudo observar la documentación falsificada utilizada habría sido tramitada en dos gestorías diferentes de Vizcaya.

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Todo ello llevó a determinar que se estaba ante un entramado diseñado para registrar vehículos de forma provisional o formal a nombre del denunciante usurpando su identidad. Fin a la pesadilla de este joven bilbaíno, sin carnet y, a pesar de ello, con un centenar de multas a su espalda.