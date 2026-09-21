El bailaor Rafael Amargo ha anunciado a través de sus redes sociales la muerte de su padre con una sorprendente carta de despedida

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Tras su detención por un presunto delito de tráfico de drogas en diciembre de 2020 por el que pasó varios meses en prisión y del que fue absuelto en 2024 por la Audiencia Provincial, Rafael Amargo ha tenido que enfrentarse a un nuevo bache personal en las últimas horas.

El bailaor flamenco ha anunciado a través de sus redes sociales que su padre ha fallecido. Tras su regreso a los escenarios el pasado mes de julio con su espectáculo 'Alá! Iré' en el que reivindica su trayectoria artística y su profunda pasión por el flamenco en una fusión de danza urbana, Rafael Amargo ha tenido que hacer frente a la muerte de su padre Florentino García Martín.

La despedida de Rafael Amargo a su padre tras anunciar su muerte: "Te mataron esos criminales"

Con una impactante publicación en la que se puede ver la mano del bailaor agarrando a la de su padre durante lo que parece un ingreso médico, Rafael Amargo ha dado la triste noticia.

"Tu me apretaste la mano más fuerte que yo... Entendí en solo ese gesto que eras mi padre (respeto) que estabas presente (amor) y que nuestra complicidad en solo ese apretón de manos era un pacto de tantas cosas como siempre me decías porque lo que tú me has querido y yo a ti pocas personas lo han experimentado, nunca me dijiste a nada que no siempre nos contamos yo a ti y tú a mí todo a veces sin hablarlo y siempre con frase corta directa que sienta cátedra", comienza anunciando el artista en sus redes sociales.

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Justo después de dar la triste noticia, Rafael Amargo hace referencia a los años que pasó en la cárcel y que no pudo estar junto a su padre: "Como cuando me arrancaban de cuajo el amor de un hijo y solos tú y yo y siendo los que perdíamos y nadie se presento a tal desfachatez todos mandando sus abogados y tú y yo allí presentes los más perjudicados viendo aquella cosa tan triste tan mal hecha dijiste cuando nos íbamos llorando, hijo ves como es la vida ? en la vida no hay mayor verdad que tó es mentira, hoy me dijiste 'que no te engañe nadie'. Tus gestos de adelantarte a que me ahorrase una fatiga. Te pasa algo? Nada papá tranqui pum! Solucionado, adelantarse y ahorrarme fatiga, dolor o vergüenza demostraba además del amor tu señorio y tu clase".

"Tus últimos 5 años han sido todos los días mensaje de 'buenos días hijo' y 'buenas noches hijo'. Tardé como un año en darme cuenta , que padre hace eso? diariamente durante 5 años. Estuve injustamente privado de Libertad y tu también te privaste de todo, te mataron estos criminales lo sé con golpes bajos miseros ni ir tranquilo a la quimio te dejaron y hablan de censura ? Y tú una lágrima yo sin querer verlo y palante", denuncia en esta despedida a su padre el bailaor.

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Por último, el artista granadino dedica unas palabras a su progenitor con las que recuerda a todos aquellos que han querido al fallecido: "Llévate bien con tu hermano, Florentino, el tendero, el banquero, presi del equipo fútbol del pueblo, el de la chozita alegre, hijo de un padre sin padre pero Jehova DIos con ellos. El tío que casó a 5 sobrinos, tio en secretos penas complicidades el Tito Florentino familia de verdad para todos, su Manolito (su pasión) muchos hijos MariaElena, su Ceci, Solete sus Nietos su bisnieta su Oliver…su Mamamai, su Maripaz , Su Lucíana y Su Ilse ( sus hijas ) me quedo sin papel y se agota este espacio y tú Antoñita? Ahi ya sí que me parto y prefiero incluso irme yo antes".

Nada más compartir la triste noticia, las redes sociales de Rafael Amargo se han llenado de mensajes de ánimo en los que sus seguidores le trasmiten el pésame. Algunos de estos mensajes han sido publicados por algunos rostros conocidos como Paz Vega, Charo Reina o La Terremoto de Alcorcón.

Rafael Amargo, roto en el tanatorio de su padre

Según ha informado el medio de comunicación 'El Faro de Motril', el bailaor y su familia han despedido a Florentino García Martín en una emotiva reunión en el municipio de Valderrubio, Granada. "Desde las 12:00 horas, el Tanatorio de Valderrubio ha acogido el velatorio de Florentino, hasta donde se han acercado familiares, amigos de Rafael Amargo y numerosos vecinos del municipio para acompañar a sus seres queridos. Florentino García era una persona muy querida en Valderrubio, donde su familia mantiene profundas raíces y vínculos", indican desde el medio de comunicación granadino.

Roto de dolor y acompañando el féretro de su padre, el bailaor despedía a su progenitor durante la tarde de este domingo 20 de septiembre. A las 18:00 horas se celebraba una misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, antes de que el cortejo fúnebre se trasladara hasta el cementerio de Valderrubio para el último adiós, indica el medio de comunicación anteriormente citado.

"Rafael Amargo ha acompañado el féretro profundamente afectado y prácticamente sin poder contener las lágrimas, arropado en todo momento por su madre, su tía, su hermano Miguel Ángel y el resto de la familia. También ha estado junto a él Luciana, su mujer, que ha vivido la despedida con gran emoción y entre lágrimas, acompañando a Rafael en todo momento. Luciana es, además, una persona muy querida por la familia", recalcan desde 'El Faro de Motril'.

Entre lágrimas, el artista se abrazaba al féretro de su padre y leía un poema en su memoria. "Un gesto íntimo con el que el artista ha querido expresar su amor y despedirse de Florentino a través de la poesía", apunta el medio.