Dos años después de su salida de prisión y tras atravesar una crisis personal, el bailaor regresa con un nuevo proyecto profesional

Hablamos con Luciana, la mujer de Rafael Amargo, dos años después de la salida de prisión del bailaor: "No quiere venganza, necesita ayuda"

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Rafael Amargo ha decidido volver a empezar. Después de atravesar uno de los periodos más oscuros de su vida, marcado por sus problemas judiciales, su estancia en prisión, una crisis personal y un ingreso en un centro psiquiátrico, el bailaor granadino ha reaparecido dispuesto a recuperar el escenario, pero también con una visión distinta de la vida.

Su regreso llega de la mano de 'Alá! Iré', un nuevo espectáculo que podrá verse los días 27, 28 y 29 de julio en el Teatro Calderón de Madrid y con el que pretende reivindicar su trayectoria artística a través de una propuesta que combina flamenco, danza contemporánea y danza urbana.

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Sin embargo, más allá de la vuelta profesional, la reaparición de Amargo ha provocado también dudas sobre cuál es su situación actual. Y es que la vida del artista dio un vuelco en diciembre de 2020, cuando fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas. Un proceso judicial que se prolongó durante años y que tuvo consecuencias devastadoras tanto en su carrera como en su esfera personal. Finalmente, en 2024, la Audiencia Provincial lo absolvió de los cargos, poniendo fin a la batalla judicial.

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Su nuevo proyecto

Ahora, tras su experiencia vivida y recuperar parte de su carrera artística, Rafael Amargo ha sorprendido con su nueva vida: está centrado en terminar sus estudios universitarios de Psicología.

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"Este cuatrimestre las asignaturas que tenía las he aprobado todas. En la evaluación continua, no tengo ni que llegar. Ahora los exámenes son para nota, pero ya he aprobado. Cuando eres joven no estudias y con 50 años uno estudia de verdad, con ilusión, quieres hacerlo bien. Estoy en la Universidad de La Rioja, que es maravillosa y me encanta la carrera", ha revelado.

Su objetivo es especializarse en la salud mental de los artistas, un ámbito que considera necesario después de todo lo que ha vivido. "Para por ejemplo las modelos con la bulimia, la anorexia, los niños con el bullying, los cantantes, los músicos, los bailarines, cuando tienen las crisis...", ha narrado.

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Su regreso a la industria

Durante la presentación de su nuevo proyecto, Amargo también se ha sincerado sobre el impacto que tuvo su detención sobre él. "No sabemos si la gente va a querer venir o no. Yo creo que sí, porque la gente no es tonta, la gente quiere ver arte y llega un momento que todo se pasa, pero yo tengo también ese miedo porque ya me ha pasado esto en la vida", ha confesado.

A pesar de la absolución, ha reconocido que las consecuencias de aquellos años siguen muy presentes. "Ya no soy quien era. Ahora estoy prudente, estoy cauto, y en vez de brillar ya lo que quiero es bailar, y brillar a este precio hubiera preferido no brillar", ha asegurado ante los compañeros de Europa Press.

Tal y como ha indicado, uno de los aspectos que más le duele es la sensación de haber sido apartado de los escenarios incluso después de haber sido absuelto. El bailaor sostiene que varios de sus proyectos fueron cancelados y que se ha encontrado numerosas puertas cerradas.

"Después de haber ganado todo esto, nadie tiene la armonía, la humanidad de ayudarte. ¿Ahora qué pasa conmigo? ¿Ya está? ¿Qué pasa? ¿Lo dejan así? Por lo menos echar una mano, ayudar a una persona a salir adelante, una persona que además internacionalmente lleva el nombre de este país por bandera", ha lamentado.

Según explica, la vuelta a los escenarios no ha sido sencilla. Durante seis años apenas ha podido desarrollar su actividad artística con normalidad, una situación que le ha obligado a replantearse muchas cosas.

"La vuelta después de seis años sin bailar la vivo con muchísimo respeto, con muchísima prudencia. Estreno en un teatro como es el Teatro Calderón, donde empecé, pero abajo en la sala que todo el mundo conoce, y ahora inauguro como compañía de flamenco el rooftop, la terraza, que es un sitio que se va a dar para el tipo de espectáculo muy bien", ha explicado.

El artista tambiñen ha destacado sobre este proyecto que, en un principio, pensó en convertir su experiencia en el eje central del espectáculo, pero finalmente decidió mirar hacia adelante.

"Yo tenía dos opciones, hacer un espectáculo autobiográfico y contar todo el dolor, toda la historia que todo el mundo conoce mediática, pero hace una semana, con todo preparado, he dicho no, no voy a contar más penas, no, no es necesario, ya ha terminado, he salido ganando. He decidido no hacer ese tipo de versión y la que hago ahora es luz, alegría, renacimiento, pasado pisado y venga vamos que nos vamos, bailar, bailar, bailar".

El apoyo de su entorno

Durante estos años difíciles, Amargo asegura que hubo personas fundamentales para evitar que se derrumbara. Entre ellas destaca a su esposa, Luciana, que ha permanecido a su lado durante todo el proceso. "Ha dejado su carrera, lo ha dejado todo por mí. El que está en una cárcel lo pasa mal, pero el que está afuera peor, porque tienes que estar pendiente de llevar, de ir, de estar, los nervios... Ella ha demostrado ser una gran mujer".

Finalmente, también ha tenido palabras de agradecimiento para sus padres, "que nos han mantenido, nos han ayudado, porque mi padre y mi madre también han estado enfermos con todo esto".