El anuncio de un usuario en Telegram que ofrece una base de datos de Aeroméxico ha desatado las alarmas

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mexicana ha abierto de oficio una investigación sobre la filtración de una base de datos de la aerolínea Aeroméxico con más de 15 millones de registros de clientes después de detectar en una aplicación de mensajería instantánea una muestra con más de 100.000 de estos registros en los que aparecen cargos públicos y famosos.

"La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el marco de un monitoreo activo forense de posibles incidentes de seguridad, identificó indicios de una posible exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con Aeroméxico", ha explicado la Secretaría en un comunicado.

En la red Telegram fue difundida el 18 de septiembre el anuncio de un usuario que ofrece una base de datos de Aeroméxico con más de 15 millones de registros que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, número de móvil, fecha de nacimiento y fecha de alta.

Desde la secretaría de Buen Gobierno ha asegurado que analizará la información obtenida para determinar si existe una afectación real y, en su caso, establecer las posibles responsabilidades relacionadas con la exposición de los datos.

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"Esta Secretaría analizará los datos obtenidos durante el monitoreo para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas", ha explicado. En caso de que se inicie un procedimiento judicial "la autoridad actuará con estricto apego a derecho y en protección del interés público", ha subrayado.

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Aeroméxico, por su parte, ha informado este domingo que ha abierto una investigación para verificar la autenticidad y veracidad de la supuesta base de datos, así como determinar su origen y el alcance de cualquier posible afectación.

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La aerolínea ha explicado que, con la información disponible no ha identificado hasta el momento exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de las cuentas de sus clientes. La compañía aérea, además, ha recomendado a sus clientes mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas inusuales en los que se solicite información personal o financiera.