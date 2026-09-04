Lorena Romera 04 SEP 2026 - 13:34h.

La exconcursante de 'Superevivientes' rompe su silencio tras lo ocurrido con Montoya y el 'jamonero' le manda un mensaje

Anita Williams estalla tras ser acusada de "engañar y manipular" a Montoya

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Después de ser acusada de "engañar y manipular" a Montoya, Anita Williams ha roto su silencio mediante sus redes sociales para dar su versión de los hechos, pidiendo que se deje de alimentar una historia del pasado. En un tajante comunicado que ha emitido a través de su perfil de Instagram, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha aclarado en qué punto personal y profesional se encuentra.

La publicación comienza con un breve vídeo grabado desde su coche. "Necesito contaros algo", confiesa la catalana. Una frase que da paso al extenso comunicado en el que le pide a la gente que dejen de alimentar su historia con Montoya.

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En su mensaje, la influencer se pronuncia en contra del acoso en redes y niega de forma tajante que busque recuperar visibilidad en los platós: "Mi enfado es solo cansancio de leer insultos en redes y de una historia de la que durante años se ha repetido una versión que no es la mía".

Además, defiende su independencia económica y laboral: "Tengo mi marca, mi empresa y trabajo como closer de ventas. Para mí la televisión es un hobby, y si algún día vuelvo será para hablar de mi presente, no de nadie".

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Asimismo, ha querido poner en valor su entorno más íntimo y dejar clara su postura sobre la relación pasada con Montoya: "Mi silencio no ha sido por falta de argumentos, sino porque no necesito destruir la imagen de nadie. Lo que tengo en casa no me lo da ningún plató: mi hijo, unos amigos que valen oro y alguien que me quiere. No es que haya pasado página, es que cerré el libro".

Finalmente, concluye pidiendo respeto: "El pasado sirve para aprender, no para vivir dentro de él. Espero que por fin se entienda y me dejéis vivir en paz". Como era de esperar, la reacción a sus palabras no se ha hecho esperar y este post ya acumula cientos de mensajes de apoyo.

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La reacción del 'jamonero' al comunicado de Anita Williams

Entre ellos, el 'jamonero', con quien mantiene una incipiente relación tras coincidir en la boda de Marieta y Suso. Tras leer su escrito, José Navarro no ha dudado en dedicarle a su chica un cariñoso mensaje: "Eres la persona más bonita del mundo y con un corazón increíble". Un gesto al que Anita Williams ha respondido de igual manera: "tú sí que eres bonito, mi niño. Te quiero".