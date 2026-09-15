Lorena Romera 15 SEP 2026 - 13:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sorprende al mostrar su inesperado reencuentro a solas con su expareja

Anita Williams emite un comunicado tras lo ocurrido con Montoya y el 'jamonero' reacciona

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Anita Williams ha dejado en shock a sus seguidores con su última publicación. Sin previo aviso y reconociendo abiertamente lo atípico de la situación, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha revelado su último encuentro: "He quedado con mi ex para comer, es un poco extraño".

Unas palabras que han desatado un sinfín de especulaciones y teorías entre su comunidad. Sin embargo, este encuentro nada tiene que ver con Montoya -un capítulo que la catalana ha explicado que está más que cerrado y sobre el que pide no especular más-. La verdadera identidad de su acompañante está muy alejada de los focos: el joven con el que la influencer se ha reunido es Carles, con quien salía cuando tan solo tenía 19 años.

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A pesar de que su relación llegó a su fin hace tiempo, ambos han demostrado mantener una complicidad envidiable, habiendo sabido transformar su antigua relación sentimental en una sólida amistad. "Nos dimos cuenta de que no éramos pareja, sino mejores amigos", confiesa la propia Anita en el vídeo, dejando claro que el cariño sigue intacto, pero en un plano completamente distinto.

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Durante la comida, cargada de bromas y pullas cariñosas, Carles no dudó en reprocharle de forma divertida el tiempo que llevaban sin verse: "Me tienes muy abandonado, mi vida ha podido cambiar un montón y no lo sabes". Ella, entre risas, le recordaba los tiempos en los que incluso ejercía de "segunda madre" preparándole los tuppers para el día a día.

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Esta cita de viejos amigos llega en un momento sentimental pleno para Anita Williams. Tras dejar atrás las sonadas controversias del pasado y su historia con Montoya, la creadora de contenido atraviesa una etapa radiante junto a su actual pareja, el ‘jamonero’. Entre ellos son constantes los intercambios de románticos mensajes, demostrando que su romance atraviesa por su mejor momento y que este reencuentro con su ex de la juventud no es más que una bonita muestra de madurez.