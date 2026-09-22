Celia Molina 22 SEP 2026 - 10:38h.

El fallecido Presley Gerber y la modelo Charlotte D'Alessio mantuvieron una sólida relación "de amor puro" desde 2017 a 2019

La trágica vida de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford que ha muerto a los 27 años: de su adicción a su profunda depresión

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El pasado domingo, 20 de septiembre, la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles informó de la prematura muerte de Presley Gerber, hijo de la top model de los años noventa Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, a los 27 años. El joven, que, en los últimos años, había hablado públicamente de sus problemas de adicción y de su profunda depresión, habría muerto de una "sobredosis fatal" que derivó en un paro cardíaco, a falta de que se comuniquen los resultados de la autopsia.

El deceso tuvo lugar en un centro de rehabilitación de Los Ángeles y, a raíz de tan trágica noticia, los medios estadounidenses han relatado cómo fueron los últimos meses de vida del modelo, que desfiló para importantes firmas como Dolce and Gabanna desde los 15 años.

Tal y como el propio joven reveló en sus redes sociales, Presley se estaba sometiendo a una terapia africana experimental con ibogaína, un alcaloide psicoactivo de origen natural africano conocido por su capacidad para interrumpir las adicciones y el síndrome de abstinencia de manera acelerada, que está prohibido tanto en Europa como en Estados Unidos.

La primera hipótesis de la causa de su muerte

A través de un post de Instagram que publicó el modelo el pasado mes de marzo, mostraba en vídeo cómo eran una de las sesiones de este procedimiento que siguió en Beond Ibogaine, una clínica ubicada en Cancún, México, y cuyos tratamientos oscilan entre 11.000 y 17.000 euros. "Me aterrorizaba", confesó. Unas palabras que han cobrado ahora más importancia tras su triste desenlace.

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"Compartí contigo un amor puro"

Poco a poco, después de conocerse la noticia, se han ido sucediendo las reacciones a la muerte de Presley. Una de sus exnovias, la también modelo Charlotte D'Alessio, con quien mantuvo una sólido romance desde 2017 a 2019, se ha despedido de él publicando varias fotografías de su noviazgo en sus stories de Instagram, junto a un emotivo mensaje:

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"Merecías más tiempo. Merecías más vida y estoy muy enfadada por eso. Te quiero, Press. Allí arriba, aquí abajo. Nunca lo dudes. Todos te queremos muchísimo. Espero que puedas sentirlo. Compartí contigo un amor puro y, por eso, honro y agradezco tu vida", ha escrito, junto a varias imágenes en las que Gerber aparece tranquilo, relajado, en compañía de perros y gatos y en actitud cariñosa con la mujer con la que mantenía una relación amorosa.

Todavía no se ha pronunciado, sin embargo, ningún miembro de su familia, a quienes estaba muy unido. Ni Cindy Crawford ni su hermana, Kaia Gerber, hasta ahora inmersa en la promoción de su nueva serie, han dicho nada aún sobre su dura pérdida.

Precisamente, fue Kaia, quien habló hace tan solo unas semanas de los problemas de adicción que padecía su hermano mayor. En una entrevista con la revista 'Vogue', la modelo relató: "Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera pone a todos al mismo nivel. Creo que esa es también la razón por la que empecé a definirme a mí misma como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda. Porque sentía que era demasiado tener a dos hijos que necesitaban atención", concluyó.