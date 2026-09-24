Alba Rodríguez comparte su diagnóstico tras su paso por el hospital

Natalia Sette 24 SEP 2026 - 19:31h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hace saltar todas las alarmas tras publicar una imagen desde el hospital

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Alba Rodríguez ha vuelto a hacer saltar las alarmas entre su comunidad de seguidores tras sufrir un repentino revés de salud. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que tras su mediática ruptura con Gerard Arias ha enfocado su vida en la salud mental y sus proyectos profesionales , ha tenido que acudir de urgencia al hospital tras experimentar intensos dolores que le impedían continuar con su vida.

La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha reaparecido en sus redes sociales para explicar el motivo de su inactividad durante las últimas horas, tranquilizando a los casi 200.000 usuarios que siguen su día a día. “Mi ausencia de hoy se debe a que me he estado encontrando mal durante el día de hoy”, ha comenzado relatando la alicantina desde el hospital con una foto de la camilla.

La influencer ha confesado el temor que sintió al revivir un dolor similar al que experimentó hace unos años. “Hace 6 años pasé por una pielonefritis aguda y he tenido hoy un fuerte dolor en el riñón y en la barriga que no podía ni tumbarme”, ha revelado sobre el agudo malestar. La pielonefritis es una infección renal grave que afecta a uno o ambos riñones, provocando inflamación, fiebre alta y intensos dolores en la zona lumbar y abdominal.

Ante la gravedad de los síntomas, los médicos decidieron realizarle pruebas inmediatas para determinar el origen de las molestias. “Me harán una analítica y os iré diciendo”, explicaba la creadora de contenido a la espera de los resultados médicos, manteniendo tranquilos a sus seguidores.

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Poco después, la influencer confirmaba el diagnóstico definitivo que le dio el equipo médico. “Bueno, finalmente me han dicho que es un cólico nefrítico y me han puesto calmantes. Gracias por los mensajes”, ha anunciado aliviada.

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Un cólico nefrítico es un dolor agudo e insoportable producido por la obstrucción de las vías urinarias, generalmente causada por un cálculo o 'piedra' en el riñón. Tras recibir el tratamiento de analgesia endovenosa para frenar el intenso dolor abdominal y lumbar, Alba Rodríguez ya se encuentra descansando y recuperándose.

La creadora de contenido ha querido agradecer las constantes muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores, prometiendo mantenerlos informados sobre la evolución de su proceso de recuperación.