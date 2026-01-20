Lorena Romera 20 ENE 2026 - 12:54h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se desahoga sobre los dolores que sufre desde hace tiempo

Alba Rodríguez vuelve a ser el centro de la noticia. Anoche, en la primera entrega de 'El debate final de las tentaciones', salió a la luz su presunto romance con Andrea, el tentador de Sandra Barrios. Aunque el italiano lo negó y tan solo comentó que le parecía "una chica atractiva", no terminó de despejarse la duda sobre lo que hay entre ellos. Mientras se veía salpicada por la polémica, la exnovia de Gerard hablaba en sus redes del problema de salud que está sufriendo.

Aunque ahora ha emitido un comunicado explicando lo que hay entre ella y Andrea, en un primer momento la que fuera participante de la anterior edición de 'La isla de las tentaciones' se mantenía ajena a las informaciones que se estaban dando en este primer debate.

La natural de Alicante, en cambio, se desahogaba con sus seguidores sobre el problema de salud que sufre y que podría verse agravado a raíz de verse nuevamente en el centro de todas las miradas. A pesar del filtro que ha utilizado, se puede intuir la mueca que la influencer está haciendo mientras comparte sus inquietudes.

Y es que, al insomnio que arrastra desde hace un tiempo, se le suman una serie de dolores que no le dejan hacer vida con normalidad. "Hoy es una noche de esas de insomnio en las que la cabeza no te deja dormir. Además, llevo muchos días con dolor de cabeza y dolor en el músculo temporomandibular de apretar los dientes por estrés", explica la que fuera participante de la anterior edición de 'La isla de las tentaciones'.

Dolor en la articulación temporomandibular

La alicantina está haciendo referencia a la articulación temporomandibular que, tal y como apuntan desde la clínica Mayo Clinic, se encuentra a cada lado de la mandíbula, conectándola con el cráneo. "El dolor puede deberse a una mezcla de factores. Por ejemplo, hábitos como apretar los dientes, comerse las uñas o estrés", señalan.

Asimismo, este trastorno de la articulación esta relacionado con el hábito de "apretar o rechinar los dientes", conocido como bruxismo. Y en esta línea, las personas que sufren esta afección "tienen más probabilidades de padecer trastornos del sueño", como le está ocurriendo a Alba Rodríguez, que se ha desahogado a través de su perfil oficial de Instagram mientras se convertía en protagonista de la primera entrega de 'El debate de las tentaciones' por su presunta noche de pasión con Andrea, tentador de Sandra Barrios.