La relación entre ambos ha vuelto a cobrar protagonismo debido al misterio de sus muertes, sobre todo tras la detención de la pareja del arquitecto como sospechosa de su deceso

La muerte del arquitecto Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic: su última cena con un empresario, el hallazgo de su cadáver y la reacción de su novia

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La amistad entre Isak Andic y Josep Juanpere unió durante años a dos figuras muy conocidas de la sociedad empresarial catalana. Uno, fundador de Mango y uno de los grandes empresarios españoles de las últimas décadas. El otro, arquitecto y cofundador de GCA Architects, responsable de algunos de los proyectos corporativos más destacados de Barcelona y de trabajos vinculados a Andic. De ahí que su relación fuera mucho más allá de la que pudiera existir entre un empresario y su arquitecto.

Ahora, sin embargo, esa amistad vuelve a cobrar protagonismo por un motivo que no ha pasado desapercibido.

Los dos murieron en diciembre, con apenas un año de diferencia, y las circunstancias de ambos fallecimientos han acabado bajo investigación por encontrar numerosas incógnitas sobre sus decesos.

Uno continúa con la acusación contra su hijo, Jonathan Andic, como sospechoso de la muerte del empresario. Otro acaba de dar un giro inesperado por la reciente detención de la pareja del arquitecto.

La muerte de Josep Juanpere y la detención de su pareja

Josep Juanpere murió el 26 de diciembre de 2025, en plena Navidad, en su residencia de Baqueira, en la Val d'ran. Tenía 72 años.

En un primer momento, todo apuntaba a una muerte por causas naturales. El arquitecto había comenzado a encontrarse mal el 24 de diciembre, acudió al hospital de Vielha, permaneció allí varias horas en observación y regresó a su domicilio. Dos días después falleció.

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La autopsia inicial no encontró signos evidentes de que hubiera otra persona implica y la primera hipótesis apuntó hacia un problema de salud.

Durante meses, aquella fue la explicación que rodeó su muerte. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción de Vielha abrió diligencias y la investigación permaneció bajo secreto, dando ahora un giro de los acontecimientos.

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Los Mossos d'Esquadra han detenido en Madrid a la pareja sentimental de Juanpere, una mujer de 65 años con la que mantenía una relación desde hacía dos años.

Las autoridades han comunicado que la arrestada estaba presuntamente relacionada con la muerte del arquitecto, aunque las actuaciones continúan bajo secreto de sumario.

La investigación ha convertido así en un caso bajo sospecha un fallecimiento que durante meses había sido considerado natural.

Muy vinculado al mundo empresarial catalán y, sobre todo, a Andic

Juanpere se había ganado durante décadas un nombre en el mundo de la arquitectura española. En 1986 fundó junto a Antonio Puig GCA Architects, un estudio que terminó participando en grandes proyectos corporativos, hoteleros y residenciales.

Entre sus trabajos se encuentran proyectos para compañías como Puig, NH, Ferrovial, Cuatrecasas o Mango. Fue a través de esa relación profesional con la empresa de moda como forjó su amistad con Andic.

El arquitecto estuvo detrás, entre otros trabajos, del centro logístico de Mango en Lliçà d'Amunt. Pero uno de los proyectos que mejor representa el vínculo entre ambos fue el Nirvana Formentera, el espectacular velero de 53,5 metros de eslora que Andic adquirió en 2008.

Juanpere se encargó del interiorismo de la embarcación, que llegó a convertirse en uno de los espacios más personales del fundador de Mango. El barco, valorado en torno a 30 millones de euros, fue durante años uno de los lugares en los que Andic compartía tiempo con familiares, amigos y con el propio Juanpere.

Prueba de la buena sintonía entre ambos fueron unas fotografías de ambos juntos, entre ellas algunas tomadas en Holanda en 2024, apenas unos meses antes de la muerte de Andic.

Además, según la periodista Silvia Taulés, los dos tenían personalidades afines. "Eran bromistas, independientes, divorciados de las madres de sus hijos y disfrutaban de la buena mesa y de la vida. Los dos se quejaban a veces de los problemas que traía consigo tener tanto dinero y tantas amistades con millones en las cuenta".

Pero todo cambió tras el deceso del empresario en diciembre de ese año. El arquitecto le describió como una persona "excepcional" y "fuera de lo común". "La gran suerte que hemos tenido es haberte vivido", escribió Juanpere en aquella despedida. El mensaje terminaba: "Con toda la tristeza perdemos a un gran amigo. Gracias por tanto, gracias por todo".