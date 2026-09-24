Celia Molina 24 SEP 2026 - 10:30h.

La plataforma que debía subir a Amaia al escenario se quedó parada en su segundo concierto en el Movistar Arena de Madrid

Amaia Montero cambia la letra 'El último vals' en pleno concierto: el dardo que muchos han relacionado con el anuncio de Leire

Compartir







La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero al frente, ha dado ya su segundo concierto en el Movistar Arena de Madrid, como parte de la gira que ha reunido al grupo original de los años noventa. Pero, en este último show, hubo un fallo técnico inesperado que hizo reír a todo el público: la plataforma que debía subir a la cantante al escenario se quedó parada y Amaia, que ya había empezado a cantar el tema '20 de enero', siguió interpretándolo ahí dentro, asomando solo la cabeza.

Esto provocó la risa y la sorpresa de los fans, que en seguida se dieron cuenta de que algo había fallado en la performance. "Ha cantado toda la canción como si fuese un topo", comentaron posteriormente algunos de los presentes en las redes sociales. Los que estaban a pie de pista, ni siquiera llegaron a ver asomar la cabeza de la artista, por lo que fue todavía más desconcertante.

Minutos después, cuando se solucionó el problema y la estructura se reactivó, Amaia comentó: "¿Les veré? ¿Solucionarán esto?', porque yo seguía cantando y ha sido maravilloso porque en el estribillo, pum, os veo".

"Yo seguía cantando y ha sido maravilloso"

Ésta es una anécdota mucho más divertida que la vivida en el concierto del día anterior, en el que, para muchos, Amaia contestó al último anuncio protagonizado por Leire Martínez y a sus dardos sobre su salida de La Oreja de Van Gogh en 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Justo en las horas previas del debut de LODVG en Madrid, Leire publicó en sus redes sociales un anuncio de depilación en el que decía: "Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces, no tienes claro como empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final, se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibes resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La respuesta de Amaia al anuncio de Leire Martínez

Después, coge de una estantería una máquina de luz pulsada. "¿De qué os pensabais que estaba hablando?", añade después, con sorna. Un discurso que ella misma ha confesado que puede tener una doble lectura, pues ha decidido "reírse de sí misma" y tomarse con humor su salida del grupo del que fue vocalista durante 17 largos años.

El anuncio, además, está lleno de indirectas a LODVG, como la simulación de la portada del disco 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', en la que Amaia Montero aparecía tumbada en una cama, o las rosas rojas muertas que aparecen mientras Leire pronuncia su speech sobre la libertad (y que son sustituidas por otras flores, blancas y frescas).

Aunque Amaia no ha contestado a este comercial de forma explícita, sí que tuvo un gesto, en su primer concierto en Madrid, que muchos de sus fans han relacionado con Leire. Mientras cantaba 'El Último Vals', tema que también fue interpretado por la exvocalista, modificó parte de la letra para decir: "Cuando todo acabe, y que acabe ya, por favor, solo tus pupilas sabrán que fue verdad", en lo que parece una clara contestación a las indirectas del anuncio.