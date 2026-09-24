Maica Benedicto viaja a Cartagena para darle una sorpresa a alguien muy especial

Natalia Sette 24 SEP 2026 - 18:49h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con todos sus seguidores el tierno motivo por el que ha vuelto a su tierra natal

Juan Faro publica la primera imagen junto a Maica Benedicto

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Maica Benedicto ha viajado a Cartagena, su tierra natal, para darle una sorpresa a alguien muy especial. Tras colocarse en el centro de todas las miradas por el irónico comentario de su pareja , Juan Faro, en sus redes sociales, la ganadora de 'Supervivientes' ha decidido hacer un parón en su ajetreada agenda profesional en Madrid.

La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha dejado por unas horas sus compromisos laborales en Madrid para realizar un viaje muy especial de vuelta a su hogar. “Acabo de terminar unas fotitos. Y ahora me voy de viaje, 5 horas en cochecito”, anunciaba la joven a través de sus ‘stories’ de Instagram.

El motivo de este largo desplazamiento no era otro que reencontrarse con sus seres queridos en su tierra natal. Maica es natural de Cartagena, Murcia, ciudad que abandonó para instalarse en Madrid tras dar el salto definitivo a la fama y convertirse en uno de los rostros más aclamados tras su participación en 'Gran Hermano 19' en 2024.

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Aunque no ha dejado nunca de ir a su casa, pues tiene una muy buena relación con su familia y amigas de toda la vida, su vida está en constante movimiento debido a todas las oportunidades laborales que tiene. Es por ello que muchas veces se le hace más complicado ir a Murcia.

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A su llegada a Cartagena, la creadora de contenido ha compartido el emotivo motivo de su visita exprés, publicando un tierno vídeo en el que aparece abrazando cariñosamente a uno de los pilares fundamentales de su vida mientras él sonríe a la cámara. “He venido a Cartagena a darle una sorpresa a mi yayo porque hoy es su cumple. Te quiero”, ha dedicado emocionada a su abuelo.

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De esta manera, la influencer demuestra que, por encima de las redes sociales, los eventos y el revuelo que genera su relación con Juan Faro, su familia sigue siendo su prioridad absoluta. Maica Benedicto vuelve a su casa para celebrar la vida de una de las personas más importantes de su vida.