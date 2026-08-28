Equipo Outdoor 28 AGO 2026 - 17:41h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido a un comentario que la acusaba de ser superficial, defendiéndose con contundencia ante sus seguidores

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Marina García ha vuelto a defenderse de las críticas que recibe en redes, esta vez por un comentario que la acusaba de ser "superficial" y de preocuparse únicamente por su imagen. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que hace unos días contó el delicado episodio de salud que vivió su madre, ha compartido en sus stories la captura de un comentario que no ha dudado en responder de forma contundente.

"Marina siempre me ha parecido súper superficial, es que se le nota. Solo le preocupa su imagen", escribía la usuaria en el comentario, comparándola con su pareja, Jesús Sánchez, al que definía como alguien "sencillo". "No hace falta que te arregles tanto, tú eres bonita de todas maneras", añadía. La influencer, que ya está acostumbrada a los comentarios negativos, no ha tardado en responder.

“Una cosa, ¿ustedes qué Marina veis? O mejor dicho, ¿qué Marina pretendéis ver?”, ha respondido. “Si yo me preocupara tantísimo de mi imagen, posiblemente ni diría ni subiría la mitad de cosas que subo”, ha añadido, dejando claro que su forma de mostrarse en redes va mucho más allá de la simple apariencia física, algo que muchos de sus críticos parecen no entender o no querer ver.

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La andaluza ha querido ir más allá, reconociendo que ha pasado por momentos muy duros en el pasado, de los que nunca antes había hablado con tanta claridad. "He llegado a ver mi imagen por el suelo, he llegado a tocar fondo, pero fondo de verdad, no sé cómo lo hubiera hecho otra persona", ha confesado. Marina asegura que se siente orgullosa de plasmar lo que plasma y de decir las cosas sin ningún tipo de tapujo, pese a las críticas que eso le pueda generar en según qué momentos, especialmente cuando vienen de gente que no la conoce realmente.

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No es la primera vez que Marina se enfrenta a este tipo de comentarios. Ya fue acusada de "no comer" hace unos meses, algo que también respondió con firmeza en su momento, y más recientemente fue criticada por compartir sus preocupaciones cotidianas, algo que muchos consideraron que no eran "problemas reales" en comparación con otras dificultades de la vida.

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En esta ocasión, ha querido zanjar cualquier duda sobre su autenticidad: "Mi vida no es perfecta, nunca he pretendido mostrar eso, mi relación y mi físico tampoco. Quien lo vea así es porque estoy segura de que no me sigue desde hace años".