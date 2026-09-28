El artista ha hecho pública por primera vez su enfermedad en su autobiografía, '¿Por qué somos tan estúpidos y no estamos ya bailando?', editada por Bao Bilbao

Yebra explica que en 2013 empezó a notar molestias en la pierna izquierda y que no fue hasta dos años después cuando llegó el diagnóstico

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Durante años, Igor Yebra ha convivido con una realidad que apenas conocían personas de su entorno. El bailarín y coreógrafo vasco, una de las grandes figuras españolas de la danza clásica y conocido por ser el exmarido de Anne Ingartiburu, ha decidido revelar ahora que padece esclerosis múltiple. Una enfermedad que le acompaña desde hace más de una década y que hasta este momento había mantenido completamente alejada del foco público.

El artista ha hecho pública por primera vez su enfermedad en su autobiografía, '¿Por qué somos tan estúpidos y no estamos ya bailando?', editada por Bao Bilbao. En paralelo a la publicación del libro, Yebra ha concedido una entrevista a 'El País' en la que explica cómo recibió el diagnóstico, por qué decidió mantenerlo en secreto durante tantos años y de qué manera la esclerosis múltiple ha condicionado su relación con la danza y con su propio cuerpo.

"No quería ni podía sostener más esta enfermedad en secreto", ha reconocido el bailarín. Yebra, siempre muy reservado respecto a su vida privada, ha asegurado que esa necesidad de dejar de ocultarlo ha sido uno de los motivos que le han llevado a escribir el libro. Una obra en la que, además de repasar su extraordinaria trayectoria profesional, aborda algunos de los capítulos más personales de su vida.

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Los primeros síntomas llegaron antes del diagnóstico

Todo comenzó antes de 2015. Yebra explica que en 2013 empezó a notar molestias en la pierna izquierda. En aquel momento no pensó que pudieran estar relacionadas con una enfermedad neurológica y atribuyó aquellas sensaciones a una supuesta falta de entrenamiento.

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"Pensé que era porque no entrenaba lo suficiente, aunque lo hiciera 12 horas al día", cuenta. Incluso afirma que durante mucho tiempo tuvo una especie de complejo de sentirse un "fake", ya que su carrera había comenzado de una manera poco convencional y desde muy joven había conseguido acceder a escenarios profesionales.

Dos años después llegó el diagnóstico después de una punción lumbar. Sin embargo, Yebra no quiso conocer los detalles de lo que pasaba. Su principal preocupación era que cualquier información relacionada con su estado de salud pudiera terminar alejándole de aquello que había sido el centro de su vida. El escenario.

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Cómo se enteró de su enfermedad y cómo se encuentra ahora

"Me detectaron la esclerosis múltiple en 2015, pero entonces no quise saber lo que tenía y me enteré en 2017 porque se le escapó a una doctora. En 2021, los síntomas se hicieron más fuertes y me pusieron una medicación con efectos secundarios visibles. Así que tuve que empezar a contarlo", explica al citado medio, añadiendo que, hasta ese momento, "solo lo sabían unas doce personas".

Yebra no quiso saber más detalles de su enfermedad. "Después de la punción lumbar, el doctor me dijo que íbamos a vernos muy a menudo a partir de ese momento. Me dio instrucciones, medicación y para mí fue suficiente. Nunca he querido detalles sobre aquello que pudiera apartarme de los escenarios, de bailar. Me ha pasado siempre", ha señalado.

Así, durante años, el exmarido de Igartiburu decidió guardar silencio. La situación cambió en 2021. Ese año los síntomas comenzaron a hacerse más fuertes y los médicos le prescribieron una medicación cuyos efectos secundarios eran visibles. A partir de ese momento, mantener el secreto resultaba mucho más complicado y el bailarín tuvo que comenzar a contar lo que estaba ocurriendo a algunas personas de su entorno.

Ahora, lo que más le molesta es la pierna izquierda. "A veces me cuesta caminar, pero lo disimulo con un poco de espectáculo. Es una enfermedad que afecta de diferentes maneras. Si estoy sentado, trabajando en el ordenador y muy concentrado con algo, consigo dejar de pensar en ella unos segundos", subraya.

Su relación con Anne Igartiburu

La presentadora y el bailarín se conocieron a comienzos de los años 2000 y mantuvieron durante varios años una relación sentimental que llevaron con bastante discreción.

Tras aproximadamente tres años de noviazgo, contrajeron matrimonio en 2004 en la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, en Bermeo, uno de los lugares más emblemáticos de la costa vizcaína. Fue una ceremonia íntima y familiar.

El matrimonio, sin embargo, apenas llegó a cumplir dos años. La pareja comenzó a atravesar una crisis a finales de 2005 y terminó separándose en enero de 2006.

Durante su matrimonio, además, Anne había iniciado los trámites para adoptar a una niña de origen indio, Noa. Yebra terminó dándole también sus apellidos, aunque tras la separación la menor quedó al cuidado de la presentadora.