El creador de contenido argentino perdió la vida el pasado 14 de junio a los 23 años en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil

Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero de Río de Janeiro, Brasil

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La familia de Gaspi se ha puesto al frente de las redes sociales del creador de contenido tres meses después de su muerte. Michelle Prim, su madre, y sus hermanos Francisco y Federico han anunciado que han conseguido recuperar el acceso a la cuenta de Instagram del joven y que serán ellos quienes se encarguen de conservarla para continuar con su recuerdo.

El mensaje ha aparecido en las stories del propio perfil de Gaspi, una cuenta que reúne a casi tres millones de seguidores y que se había convertido en uno de los principales escaparates de su carrera. La familia ha querido explicar personalmente el motivo de su regreso a las redes y, sobre todo, qué pretende hacer con el legado que dejó el joven argentino.

"Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan", han comenzado diciendo en el comunicado.

Después de meses sin poder gestionar el perfil, han confirmado que han recuperado el acceso: "Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó".

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La intención, según explican, no es convertir el perfil en una cuenta familiar ni utilizarlo para sustituir la presencia de Gaspi. Quieren que sus redes continúen siendo un lugar en el que permanezcan sus vídeos, sus fotografías, sus bromas y, en definitiva, la personalidad que mostró durante los años en los que consiguió convertirse en uno de los creadores de contenido más conocidos de Argentina.

"Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era: con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos", han añadido.

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El mensaje termina con un agradecimiento a quienes han acompañado a la familia desde la tragedia: "Gracias por tanto cariño".

La muerte de Gaspi

El anuncio se produce algo más de tres meses después de la muerte de Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz. El joven falleció el pasado 14 de junio en Río de Janeiro, donde se encontraba de viaje. Tenía 23 años y viajaba junto al productor audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, entre otras personas.

El accidente se produjo cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Tras la colisión, las dos aeronaves terminaron estrellándose contra el suelo. Una de ellas cayó en la zona de un aparcamiento y el impacto provocó un incendio que afectó a vehículos que se encontraban allí.

Los seis ocupantes de los dos helicópteros murieron. Entre ellos estaban los dos pilotos, Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree, además de otro pasajero. La identificación de las víctimas extranjeras tuvo que realizarse mediante procedimientos forenses debido al estado en el que quedaron los cuerpos tras el accidente.

La investigación posterior ha aportado nuevos detalles sobre cómo se produjo la tragedia. Un informe preliminar del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil señaló que ambas aeronaves utilizaban rutas que coincidían en determinados puntos del recorrido.

Uno de los helicópteros, el PR-DJJ, había despegado del aeropuerto Santos Dumont y llevaba únicamente al piloto. El otro, el PP-MAC, había salido del aeropuerto de Jacarepaguá y transportaba a Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y otras personas junto al comandante.

Según el informe preliminar, las rutas previstas para ambas aeronaves coincidían a partir de una posición conocida como Tachas. El documento también señaló que el PP-MAC, el helicóptero en el que viajaba Gaspi, no fue detectado por los radares del Sistema de Control del Espacio Aéreo Brasileño durante el vuelo. El otro aparato sí fue seguido por radar hasta instantes antes de la colisión.

El CENIPA indicó además que ninguno de los dos helicópteros contaba con grabadores de datos de vuelo ni grabadores de voz de cabina, conocidos habitualmente como cajas negras, porque su instalación no era una exigencia normativa para esas aeronaves. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas que desembocaron en la colisión.