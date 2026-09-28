Vox ha lanzado un mensaje en redes sociales para aprovechar este momento para aumentar la crispación social

Última hora de la acampada en la Puerta de El Sol en Madrid | El Sindicato de Inquilinas advierte que si no se aprueba el decreto seguirán acampados: "El conflicto se irá elevando"

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Las protestas en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda continúan en marcha. Cientos de personas han pasado la segunda noche acampadas en el centro de Madrid. Exigen el derecho a una vivienda para todos y protestan por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada la pasada semana de su vivienda del barrio madrileño de El Retiro. Ella misma les ha enviado un mensaje de ánimo desde la cama del hospital donde sigue ingresada.

Ahora, Vox ha lanzado un mensaje en redes sociales para aprovechar este momento para aumentar la crispación social: "Toda España sabe que si en lugar de Maricarmen fuera Morocarmen, ella tendría una casa". Mientras, el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha urgido este lunes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a desmantelar la acampada "ilegal" en la Puerta del Sol "de manera pacífica" e impedir que se "consolide".

El consejero ha subrayado que se trata de una "acampada ilegal" que afecta a todos los comercios del entorno, a todos los turistas y a todos los madrileños que quieren pasear por esa zona peatonal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "las maricármenes se multiplicarán", igual que "la carestía de la vivienda y se va a seguir expulsando viviendas del mercado de arrendamiento" y receta, como se hace en la capital, "generar vivienda nueva y para eso es imprescindible aligerar los trámites burocráticos y fiscales".

Las movilizaciones seguirán aunque se apruebe el decreto, según el Sindicato de Inquilinas

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Rufina Parra, ha advertido que las movilizaciones por la vivienda continuarán aunque el Consejo de Ministros apruebe mañana un decreto que recoja algunas de las demandas del colectivo porque no admitirán un "decreto falso".

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En declaraciones a los medios desde Sol, la organización reclama que se apruebe el llamado "decreto Maricarmen", el texto que el sindicato y otras plataformas en defensa de la vivienda remitieron al Ejecutivo en octubre del año pasado, y han señalado que aunque incluya una cláusula que proteja los alquileres, "la protesta probablemente seguirá".

En el caso contrario, Parra ha reconocido que la reivindicación seguiría con más razón si el Ejecutivo no recoge sus demandas y presenta otra propuesta que trate de dar respuesta a la crisis de la vivienda.

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"Si el Gobierno aprueba otra ley que no incluya los contratos indefinidos, que no incluya otras cláusulas que eviten este tipo de acciones y que vayamos también hacia la regularización de precios", la respuesta será "resistir y luchar". "No vamos a parar, no vamos a parar. No queremos más maricármenes", ha concluido Parra.