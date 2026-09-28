Lucía Sánchez regresa tras varios días ausente de redes y desvela el motivo

Natalia Sette 28 SEP 2026 - 13:41h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha regresado a sus redes sociales para contarle a sus seguidores qué la ha tenido ausente los últimos días

Lucía Sánchez explica el motivo de su ruptura sentimental, en pleno proceso de fertilidad para convertirse en madre soltera

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Lucía Sánchez ha reaparecido en sus ‘stories’ de Instagram para explicar en profundidad el motivo de su ausencia. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ contaba hace unos días que estaba pasando por un delicado momento y que iba a mantenerse alejada de sus redes sociales, cancelando incluso compromisos laborales.

“Parece que la cosa se ha calmado un poco”, ha comenzado diciendo a través de su perfil de Instagram. Es por esto que ha decidido volver y darle explicaciones a sus seguidores, quienes se han preocupado por ella durante estos días de ausencia. El motivo es de peso, una urgencia familiar que merecía toda su atención.

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Aunque en un principio la ganadora de ‘GH DÚO’ aclaró que no tenía que ver con ella ni con su pequeña Mía, no había desvelado de quién se trataba, hasta ahora. “La que tengo mala es mi abuela, la han tenido que operar a sus 92 años”, ha revelado con honestidad. Al ponerse enferma uno de los pilares fundamentales de su vida, la influencer paró todo para centrarse solo en ella.

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Lucía ha reconocido que antes de que su abuela fuera operada, sintió mucho miedo de lo que podría pasarle. “Imaginense mis pensamientos cuáles eran”, ha dicho con sinceridad. Ahora que ya ha pasado la peor parte, la creadora de contenido se ha visto con fuerza para contarlo.

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“Ayer la operaron y salió todo bien. Hemos estado turnándonos en el hospital y estoy agotada, parece que me he pegado una fiesta de 5 días”, ha dicho entre risas queriendo quitarle hierro al asunto. Entre días de hospital y las preocupaciones propias de la situación, ha sido imposible seguir activa en redes sociales y seguir su agenda laboral con total normalidad.

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Y no solo sus seguidores lo han notado, también su propia hija Mía, de 3 años. Lucía ha explicado que después de varios días muy ajetreados y complicados, su hija le ha pedido pasar tiempo con ella y salir de casa y así lo hizo ella. “Dediqué el domingo a madre hija, comer por ahí, jugar y echar toda la tarde fuera para que se distraiga pobrecita que ya me daba pena”, ha terminado diciendo dispuesta a recuperar el tiempo con su pequeña.