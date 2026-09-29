Sheila pasó de tener una vida humilde trabajando de camarera a estar rodeada de dinero y lujo

Las lágrimas de Keyne, el hermano de Lamine Yamal, tras el pase de España a la final: así reaccionó el pequeño en la grada

Compartir







La madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana, se muestra tímida pero se ha convertido en una profesional influyente junto a Keyne, el hijo pequeño. Ella se ha presentado como una nueva creadora de contenido desde hace cuatro meses y ya cuanta con cinco millones de seguidores junto al pequeño Keyne. Y el marcador sigue subiendo.

Sheila y Keyne son los nuevos rostros de la portada Forbes España. En la lista Forbes Spain Best Content Creators 2026, se reúne a quienes han transformado su presencia en redes en una carrera sólida, marcando tendencia.

PUEDE INTERESARTE La entrañable celebración de Lamine Yamal y su hermano Keyne tras el triunfo de España en el Mundial: con la Copa del Mundo y sobre el césped

Keyne, uno de los rostros más conocidos del Mundial

Sheila pasó de tener una vida humilde trabajando de camarera a estar rodeada de dinero y lujo. Llegó a España desde Guinea Ecuatorial con 14 años. Cuando Lamine Yamal empezó a conquistar el mundo del fútbol, ella se mantuvo en las sombras. Hasta que llegó el Mundial, donde el hermano pequeño del jugador se convirtió en uno de los rostros más virales.

PUEDE INTERESARTE Penélope Cruz presume de su encuentro con Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal y la sensación del Mundial 2026

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En apenas unos meses, la madre consiguió casi tres millones de seguidores solo en Instagram. Bandejas de sushis en el jardín, ropa, viajes y hablar con marcas forman parte de su nueva rutina. Y Keyne, que ya apunta maneras para volar muy alto, ha nacido con todos los lujos bajo el brazo.

Keyne ya cuenta con su propio menú mientras que su madre no para de facturar con vídeos en los que habla de sus looks, de su día a día o de las recetas que realiza junto al pequeño.