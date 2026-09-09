Natalia Sette 09 SEP 2026 - 18:48h.

El exconcursante de 'Supervivientes' le dedica unas emotivas palabras a Marieta, su mujer, por su 27 cumpleaños

Marieta y Suso Álvarez se intercambian las tareas del hogar: “Mi mujer llevaba dos años sin encender la vitro”

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Suso Álvarez ha emocionado a todos sus seguidores, y sobre todo a Marieta, con una tierna sorpresa que le ha preparado por su cumpleaños. Abriendo su corazón como nunca, el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha publicado un vídeo sincerándose sobre las 27 razones por las que está completamente enamorado de su mujer.

No cabe duda que Marieta y Suso están en su mejor momento. Tras su increíble boda y su idílica luna de miel , la pareja ha demostrado que su amor es más fuerte que nunca. Por el 27 cumpleaños de su chica, el colaborador de Telecinco ha hecho una recopilación de sus mejores momentos con ella dedicándole unas emotivas palabras.

“Hoy es el cumpleaños de mi mujer ¿Sabes lo que realmente me enamoró de ella?”, comienza diciendo en el video. A partir de aquí, el extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se deshace en halagos hacia Marieta. “Su empatía, lo sensible que es, las clases de canto a capella, cuando se despierta con esos pelos y la veo digo ‘joder que guapa es la tía’”, continúa diciendo emocionado.

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Cada razón que da va acompañado de un video diferente de ella o de ambos juntos. “Lo alegre que es, la paz que me da en casa, lo pendiente que está de mi, como me prioriza siempre, es pura”, sigue diciendo totalmente entregado. El colaborador le agradece también que no haya tenido nunca en cuenta su pasado y que sea la líder de su casa.

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“Ojalá cumplas a mi lado 127 años, te amo mi amor. Felicidades”, termina diciendo. Junto a la publicación, el influencer ha compartido la razón por la que ha expresado 27 motivos por los que la ama: “He nombrado solo estas para celebrar tus 27, pero estoy seguro de que podré repetir este vídeo incluso cuando cumplas 80”.

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Y concluye con una frase que termina por hacer llorar a todos sus seguidores: “Porque una de las cosas que nunca me van a faltar en la vida, son razones para enamorarme de ti cada día. Te amo”. Marieta no ha dudado en reaccionar al momento, escribiendole un bonito comentario. “Insuperable. Amor de mi vida, gracias por ser mi todo”, ha puesto ilusionada por la sorpresa.