Carlos Otero 03 OCT 2026 - 12:00h.

La vuelta de Rosa de 'Supervivientes 2011' marcó el inicio del fin

Con Rocío Jurado de madrina y luciendo escotazo: así fue la boda de Rosa Benito y Amador Mohedano

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La participación de Rosa Benito en la actual temporada de ‘Supervivientes: All Stars’ ha devuelto a la memoria colectiva su anterior paso por el reality, hace ya quince años. Aquella aventura marcó la biografía de la cuñada de Rocío Jurado, ya que su triunfo supuso el inicio de su crisis matrimonial con Amador Mohedano, que acabó en un mediático divorcio. Revivimos aquella época.

El regreso de Rosa Bendito de Honduras marcó el principio del fin

Los tres meses que Rosa pasó en Honduras en 2011 sirvieron a la colaboradora para poner en orden su vida. Las largas jornadas de hambre y playa le permitieron tomar conciencia de que había dedicado su vida a la familia y de que tenía grandes carencias. “En años no he ido al cine”, lamentaba. Durante la experiencia se permitió, incluso, el privilegio de tontear con José Manuel Montalvo, un míster España que participaba en la edición.

Aunque Rosa protagonizó en los cayos un memorable encuentro con Amador, en el que ambos se dejaron llevar por la pasión en una escena propia de la película ‘De aquí a la eternidad’, algo cambió cuando Rosa se proclamó ganadora del formato. Amador intervino durante la entrevista final de Rosa y ella le paró los pies de manera tajante: “Calladito tú… Es mi momento y quiero vivirlo”. Aquel momento empoderador fue un auténtico punto de inflexión.

Primeros rumores de crisis

Rosa se tomó muy en serio todos aquellos pensamientos que la asaltaron en los Cayos Cochinos y se dedicó a disfrutar de la popularidad que le sobrevino tras su victoria. Benito se convirtió en el personaje del momento: entrevistas, portadas de revistas, editoriales, invitaciones a eventos… La peluquera empezó a volar sola y aquello hizo mella en el matrimonio de más de tres décadas que compartía con Amador Mohedano.

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La separación se anuncia en mayo de 2012

Cuando se cumplía un año de la participación de Rosa en ‘Supervivientes’, Amador anunció en exclusiva, a través de la revista ‘¡Hola!’, la noticia de su separación matrimonial. Rosa, por su parte, lo confirmó en ‘Sálvame’, programa en el que entonces colaboraba. La peluquera argumentó que su marido la había “machacado psicológicamente” y los rumores de infidelidades no se hicieron esperar.

A pesar de los rencores y los reproches, la pareja también protagonizó algunos conatos de reconciliación que no llegaron a buen puerto.

Rosa toca fondo en 2013 e ingiere medicamentos

En 2013, la crisis de la ya expareja se agravó considerablemente. Rosa se consideraba ya “mujer separada”, aunque legalmente seguía casada. Aparecieron deudas, fotos de Amador con otras mujeres y peleas. En septiembre de 2013 coincidieron en un funeral en Chipiona y la otrora pareja modélica ni siquiera se dirigió la palabra. En octubre, Rosa Benito tocó fondo emocional.

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Fue entonces cuando ingirió una serie de pastillas y terminó ingresada en un centro hospitalario. Ella siempre explicó que lo que buscaba era “descansar”.

Divorcio y quema de las alianzas

En diciembre de 2013, Rosa ratificó por fin el divorcio en Torrejón de Ardoz tras la publicación de unas imágenes de su marido con Marisa, “la del chándal”. Fue entonces cuando marcó un hito televisivo al quemar en directo una réplica de sus alianzas matrimoniales.

Los años posteriores

Después del divorcio, la relación de la expareja ha estado marcada por los encuentros y los desencuentros. Tras protagonizar un emotivo momento en el programa ‘Déjate querer’, de Telecinco, en el que Amador se refirió a ella como “la mujer de su vida”, Rosa aclaró que entre ellos había cariño, pero no había vuelta atrás como pareja: “Nunca vamos a volver… Tenemos caminos diferentes”.

Tiempo después hubo noticias de nuevas broncas y llegó a decirse que se habían bloqueado en WhatsApp. Ella dijo estar “muy feliz” con la decisión y que la relación era“nula”. Ahora, según ella misma ha dicho en Honduras, parece que la cordialidad ha llegado a sus vidas.