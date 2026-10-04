Natalia Sette 04 OCT 2026 - 13:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una feliz noticia con todos sus seguidores

La reacción de Alba García al tatuaje que se ha hecho Manu Vulcán con su nombre: "¡Estás loco!"

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Alba García ha compartido con sus seguidores una noticia que le hace muy feliz. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que hace unos meses viajó a Disneyland París junto a Manu Vulcán , ha anunciado una nueva etapa en su vida que la tiene muy emocionada.

Desde que saltó a la por su participación en el programa de las tentaciones junto a Álvaro Rubio, su vida no ha dejado de dar giros radicales. Tras su ruptura con la actual pareja de Mayeli Díaz, la influencer comenzó una relación sentimental con Manu Vulcan , siguió estudiando su carrera de enfermería, dedicándose a las redes y ha abierto recientemente una agencia de redes y estrategia para negocios.

Por si esto no fuera suficiente, la creadora de contenido ha anunciado que se muda a un nuevo piso. “Empieza una nueva etapa. Este año he cambiado un poquito el rumbo de mi vida y ahora toca algo que me hacía muchísima ilusión, independizarme de nuevo”, ha dicho muy entusiasmada junto a las fotos de ella sosteniendo unas llaves.

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“No sé cuánto tiempo estaré aquí (espero que mucho), pero tengo ganas de ir haciéndolo poco a poco mío, amueblarlo, decorarlo y darle mi toque”, ha escrito emocionada. Con el ajetreo de su vida, necesitaba un lugar donde estar tranquila y este piso es perfecto para ella. De momento, ha enseñado solo las primeras compras que ha hecho: unos percheros, unas toallas y una lámpara.

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Alba promete compartir todo el proceso de decoración con su comunidad y hará el ‘house tour’ una vez esté todo listo. “Así que a partir de ahora os voy a enseñar TODO el proceso, desde el principio hasta que consigamos que este piso se sienta 100% yo”, ha terminado diciendo.

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Sus seguidores no han tardado en reaccionar con bonitos mensajes, emocionados por vivir junto a ella esta nueva etapa que promete ser maravillosa. "Enorabuena, me encanta tu nueva ilusion y muchas gracias por compartirla con nososotros" o "Enhorabuena Alba, me alegro mucho por tí, te deseo lo mejor" son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.